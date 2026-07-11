Problem Barcelony po decyzji Lewandowskiego. Wściekły Laporta wkroczył do akcji

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Decyzja Roberta Lewandowskiego o odejściu postawiła Barcelonę w trudnej sytuacji. Klub wciąż nie sprowadził jego następcy, a wkrótce może dojść do rozstania z kolejnym napastnikiem - Ferranem Torresem. "Duma Katalonii" stara się o pozyskanie Juliana Alvareza, ale Atletico Madryt jest niechętne do sprzedaży. W końcu do akcji postanowił wkroczyć Joan Laporta. Wściekł się na ruch ze strony kierownictwa sportowego Atleti.

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Robert Lewandowski i Joan LaportaDAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP / Javier Borrego/Europa Press via Getty ImagesAFP

Robert Lewandowski wkrótce zadebiutuje w Chicago Fire, a FC Barcelona nie dość, że nie sprowadziła wciąż jego następcy, to wkrótce może pożegnać się jeszcze z Ferranem Torresem. Reprezentant Hiszpanii ma wiele ofert, a do negocjacji z jego przedstawicielami mieli zasiąść włodarze Paris Saint-Germain.

FC Barcelona marzy o pozyskaniu Alvareza. Atletico stawia weto

Sprowadzenie następcy "Lewego" okazuje się misją o wiele trudniejszą, niż mogła zakładać "Blaugrana". Atletico Madryt wzbrania się przed sprzedażą Juliana Alvareza do bezpośredniego ligowego rywala i choć sam Argentyńczyk głośno deklaruje, że chce odejść, a gra w Barcy jest jego marzeniem, do rego realizacji wciąż daleko.

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Mimo że mistrzowie Hiszpanii mieli zaoferować za snajpera ponad 100 milionów euro, władze Atleti pozostają nieugięte. Sytuacja stała się napięta do tego stopnia, że wściekł się Joan Laporta. Postanowił on zmienić strategię i wkroczyć do akcji.

Laporta wkroczył do akcji ws. Alvareza. Działacz Atletico pominięty

Dziennikarze redakcji "SPORT" ujawnili, że za działaniami Atletico Madryt stoi przede wszystkim były dyrektor sportowy FC Barcelona, pełniący obecnie tę funkcję w ekipie "Los Colchoneros" - Mateu Alemany. To właśnie on blokuje operację, a pozostała część zarządu miała nawet nie zostać przez niego poinformowana o ofercie i jej szczegółach ze strony Barcelony.

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Laporta postanowił zasiąść do negocjacji bezpośrednio z prezydentem Atletico, wykluczając z negocjacji Mateu Alemany'ego. Jak na taki ruch zareaguje dyrektor sportowy? Napięcie pomiędzy oboma klubami może jeszcze eskalować.

Prezydent klubu ze stolicy Hiszpanii - Enrique Cerezo miał zgodzić się już na taki obrót spraw i przystąpi do negocjacji. Wydaje się on być bardziej otwarty na rozstanie z piłkarzem, który całym sobą daje do zrozumienia, że nie chce już grać u Diego Simeone, aniżeli dyrektor sportowy.

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FC Barcelona musi postarać się o zakup nowego środkowego napastnika, na co naciska też Hansi Flick. W przeciwnym wypadku bardzo trudno będzie jej rywalizować na tylu frontach.

Starszy mężczyzna w ciemnym płaszczu i białej koszuli stoi na tle zielonej murawy, oddzielony czerwoną taśmą.
Joan LaportaGUILLERMO MARTINEZAFP
Młody piłkarz w biało-błękitnej koszulce z numerem, skupiony podczas meczu na stadionie, w tle kolorowe światła i sylwetki innych uczestników wydarzenia.
Julian AlvarezUlrik PedersenAFP
Piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowym stroju z żółtą opaską kapitana stoi na murawie stadionu podczas meczu.
Robert LewandowskiGONGORAAFP


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