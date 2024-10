Mecz Polska - Chorwacja. Michał Probierz zabrał głos ws. Roberta Lewandowskiego

Snajpera FC Barcelona przed występem w pierwszym składzie powstrzymały drobne problemy zdrowotne. Przyznał to podczas pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner naszej kadry Michał Probierz, krótko podsumowując przy tym występ 36-latka.

- Lewandowski miał lekki uraz. Nie chcieliśmy ryzykować. Nie było to poważne. Ale lepiej było dla drużyny, by wszedł z ławki i tak też zrobił. Dał bardzo dobrą zmianę. Skutecznie utrzymywał się przy piłce, a to dla nas ważne - powiedział trener Michał Probierz. Zaznaczył przy tym, że żałuje jednej z niewykorzystanych szans swojego napastnika.