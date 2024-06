Probierz zaskakuje ws. Lewandowskiego tuż przed meczem. Niepokojące słowa

Najważniejsze pytanie przed meczem reprezentacji Polski Austrią na Euro 2024 brzmi - co ze zdrowiem kapitana Roberta Lewandowskiego, a także Pawła Dawidowicza oraz Piotra Zielińskiego, który w środę trenował indywidualnie? Głos w tej sprawie zabrał w czwartek podczas oficjalnej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz. Nie dał on jednak jednoznacznej odpowiedzi.

Najważniejsze dla mnie jest to, że sztab medyczny siedział codziennie do drugiej w nocy. Dziś wszyscy zawodnicy wychodzą na trening. Dopiero potem podejmiemy decyzję, czy będą w stanie zagrać, czy nie. Na teraz zakładamy, że wszyscy zawodnicy obecni na zgrupowani są zdolni do gry. Robert Lewandowski wczoraj przepracował dobrą jednostkę, Paweł Dawidowicz podobnie. I oby nic nie zmieniło się po treningu

Euro 2024: Polska - Austria. Michał Probierz o stanie Roberta Lewandowskiego

- Ja śpię bardzo dobrze. Nie mam z tym najmniejszych problemów. Nawet w aucie spałem, bo spaliśmy w korku. Dla takich meczów jest się trenerem. Pracuję w zawodzie już od dawna. Jest wciąż tak samo. Jeżeli wiem, że zrobiłem wszystko co mogłem jako trener, to mogę spać spokojnie. Uczynimy co w naszej mocy, żeby wystawić do gry odpowiednią jedenastkę. Najważniejsi są jednak zawodnicy, którzy kończą mecz - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski - Michał Probierz.