Probierz zaczął mówić o Lewym. Znienacka ogłasza. Salwa śmiechu na sali

Tomasz Brożek

Schyłek pracy Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski naznaczony został przez kompromitującą porażkę z Finlandią w Helsinkach poprzedzoną otwartym konfliktem z Robertem Lewandowskim. Jakie relacje łączą teraz obu dżentelmenów? Głos w tej sprawie zabrał znienacka doświadczony szkoleniowiec. A to wszystko za sprawą... Marcina Najmana.

Reprezentacja Polski. Na zdjęciu kapitan Robert Lewandowski i były selekcjoner Michał ProbierzSergei GAPON / AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Michał Probierz wraca na ławkę trenerską. 53-letni szkoleniowiec poprowadzi drużynę gwiazd w pokazowym meczu Polska kontra Reszta Świata organizowanym w ramach Ultimate Legends Night.

Były selekcjoner naszej kadry narodowej aktywnie uczestniczy w promocji medialnej w tego wydarzenia. W czwartek uczestniczył w konferencji prasowej, na której pojawił się między innymi Marcin Najman.

To właśnie on zadał Michałowi Probierzowi niezwykle interesujące pytanie, zahaczające o burzliwy okres zmierzchu jego pracy na czele reprezentacyjnego sztabu. Zapis ich dyskusji opublikował w formie wideo portal Sport.pl.

- Jak wyglądają relacje z Robertem Lewandowskim na dzisiaj? - zapytał znany fighter.

Relacje wyglądają tak, jak wyglądały. I nie ma jakiejś innej takiej możliwości. Życzę mu powodzenia, tak jak każdemu innemu piłkarzowi reprezentacji Polski
rozpoczął swoją odpowiedź Michał Probierz

I odnosząc się do natłoku medialnych informacji dotyczących jego scysji z kapitanem reprezentacji Polski, dodał: - Ciągle słyszałem i gdzieś czytałem, że ja wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry. Nie, nie wyrzuciłem Lewandowskiego z kadry. Ja Robertowi Lewandowskiemu tylko zabrałem opaskę, a reszta się potoczyła zupełnie inaczej. Tak że jak ktoś gdzieś już coś pisze, to powinien trochę inaczej.

Na sam koniec Michał Probierz spuentował swoją wypowiedź zdaniem, które wywołało salwę śmiechu na całej sali.

- A relacje no to chyba podobne tak jak pana Marcina z panem Zbigniewem Bońkiem - powiedział, odnosząc się do internetowych przepychanek na linii Boniek - Najman.

- Szorstka przyjaźń - skwitował sprawę sam Marcin Najman.

