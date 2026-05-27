Probierz naprawdę to powiedział. Te słowa cytują teraz wszyscy. Cios w "Lewego"

Michał Probierz nie ceni Roberta Lewandowskiego tak wysoko, jak zdecydowana większość trenerów. Wybitny? Tak, bez dwóch zdań. Ale nie najlepszy. Były selekcjoner został zapytany o najwartościowszego piłkarza, jakiego prowadził. Zamiast "Lewego" wymienił bez wahania innego uczestnika pamiętnych finałów Euro 2016.

Robert Lewandowski w dyskusji z Michałem Probierzem. Ich współpraca w kadrze zakończyła się potężnym zgrzytem

Ekipy z takimi tuzami futbolu Michał Probierz jeszcze nie prowadził. Rivaldo, Andrij Szewczenko, Alessandro Del Piero, David Silva czy Marek Hamsik - tych piłkarzy nikomu nie trzeba bliżej przedstawiać. Spotkali się w drużynie Reszty Świata, która we Wrocławiu przystąpiła do pokazowego mecz z Polską.

Dawne gwiazdy rodzimego chowu poprowadził Adam Nawałka. Gości otrzymał po opiekę Michał Probierz. Przed pierwszym gwizdkiem udzielił wypowiedzi, która szybko odbiła się szerokim echem.

Tak zwane pytanie penetrujące padło w trakcie krótkiej rozmowy Probierza z Kanałem Sportowym.

- Tutaj jest taka plejada gwiazd. Czy jak pana zapyta jakiś dziennikarz o najlepszego piłkarza, jakiego pan prowadził, to czy będzie to Robert Lewandowski, czy może ktoś z laureatów Złotej Piłki albo byłych mistrzów świata? - usłyszał niedawny selekcjoner.

- Nie ma co ukrywać, Robert Lewandowski jest wybitnym piłkarzem, tego nikt nigdy mu nie zabrał. Ale trzeba też pamiętać o Piotrku Zielińskim, którego bardzo cenię, najpewniej najbardziej wśród wszystkich zawodników, których prowadziłem - odparł bez zawahania Probierz.

Taka odpowiedź może zaskakiwać. To "Lewy" jest obecnie rekordzistą drużyny narodowej pod względem liczby występów i zdobytych bramek. Na koncie ma również nieporównanie więcej sukcesów niż pomocnik Interu Mediolan.

Trzeba jednak zauważyć, że były szef kadry otrzymał wyjątkowo niewygodne pytanie. Posadę selekcjonera stracił przecież krótko po odebraniu "Lewemu" kapitańskiej opaski. Kibice stanęli po stronie zawodnika, stanowczo domagając się dymisji trenera.

Funkcję kapitana nominalnie przejął wówczas Zieliński, ale... raptem wrócił do roli jednego z liderów zespołu.

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski
