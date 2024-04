Słabsza strzelecka forma niemal z marszu prowokuje dyskusje na temat przyszłości "Lewego" w "Dumie Katalonii" . Już od miesięcy spekuluje się, że mógłby pożegnać się z drużyną. On sam zdaje się niechętny realizacji takiego scenariusza. Niejednokrotnie podkreślał, że w Barcelonie czuje się świetnie i że nie ma zamiaru zmieniać otoczenia. Mimo to Jan Tomaszewski życzy mu... transferu.

Probierz zapytany o transfer Lewandowskiego i krytykę pod adresem piłkarza. Dosadna odpowiedź

Selekcjoner nie miał jednak problemu z wyłapaniem kontekstu, ale za to zapomniał, że odcinek realizowany jest z kilkudniowym wyprzedzeniem (w tym przypadku w czwartek 18 kwietnia), a emitowany później (we wtorek 23 kwietnia). "No nie, akurat tu Liga Mistrzów przedwczoraj i wczoraj" - odparował.

Za moment Probierz odniósł się do krytyki "Lewego" i powiedział stanowcze "dość". Przywołał mecz podopiecznych Xaviego Hernandeza w Paryżu. "No nie, u nas to jest takie narodowe. Uważam, że zagrał dobre spotkanie. Nie wykorzystał swoich sytuacji, ale granie w dziesiątkę [w 29. minucie gry Ronald Araujo otrzymał czerwoną kartkę - przyp. red.] nie jest łatwe" - wyjaśnił. "Patrzyłem i 90 procent ludzi, którzy nadają na Roberta, to jest anonimowych. Jest to normalna kolej rzeczy, media społecznościowe dopuściły do tego, że tak jest" - zamknął temat.