Prezydent Bayernu wbija szpilkę Lewandowskiemu. "Jego serce bije dla nas"

To nie były udany wieczór dla Katalończyków. Długimi momentami mieli przewagę, ale seryjnie marnowali świetne sytuacje. Dwóch nie wykorzystał Lewandowski , który w 19. minucie był sam na sam z Manuelem Neuerem, ale uderzył nad poprzeczkę. Chwilę później Polak głową strzelał na bramkę rywali, ale tym razem górą był bramkarz mistrzów Niemiec.

Bardziej skuteczni byli gospodarze, którzy w cztery minuty wbili dwie bramki. Najpierw Lucas Hernandez po dośrodkowaniu z rzutu rożnego skierował piłkę do siatki, a za moment w sytuacji sam na sam z ter Stegenem nie pomylił się Sane.

Prezydent Bayernu wbił szpilkę Lewandowskiemu

Po meczu o ocenę występu Lewandowskiego został zapytany Herbert Hainer. Prezydent Bayernu pozwolił sobie na lekką uszczypliwość i odniósł się do zmarnowanych przez Polaka sytuacji.

- Mogliście dziś zobaczyć, że serca Roberta wciąż bije dla Bayernu - powiedział z uśmiechem Hainer.

Można się jednak spodziewać, że Polak nie będzie miał większych pretensji do prezydenta Bayernu, bo ten jeszcze przed meczem ciepło wypowiadał się Polaku.

- Mam nadzieję, i to jest moje wielkie życzenie, że ludzie będą dla Roberta mili i że zostanie przywitany przyjaźnie, ponieważ grał z nami osiem lat, strzelił wiele bramek i decydował o wielu meczach. Dzięki temu zdobyliśmy wspólnie wszystkie wielkie tytuły - mówił Hainer przed wtorkową pocztyką.

Lewandowski dogoni legendę? Kosmiczny wynik!

- W końcu wszyscy dostali to, czego chcieli: Robertowi udało się pojechać do Barcelony, Barcelona cieszy się, że ma Lewandowskiego, a my mamy pieniądze, które możemy zainwestować w naszą przyszłość. Między Robertem a Bayernem wszystko jest w porządku i nie możemy się doczekać jego powrotu - dodawał prezydent Bayernu.

Liga Mistrzów. Prowadzi Bayern, Barcelona na drugim miejscu

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów w grupie C prowadzi Bayern z sześcioma punktami. Drugie miejsce zajmuje Barcelona, która ma trzy punkty, czyli tyle samo co trzeci Inter Mediolan, który we wtorek w Pilznie pokonał Viktorię 2-0.

W następnej kolejce Inter podejmuje Barcelonę, a Bayern Viktorię.

PJ