Prezes Realu o transferze Lewandowskiego na Camp Nou. Nowa oferta dla Bayernu

Słowa prezesa Realu są krytyką wypowiedzi szefa La Liga Javiera Tebasa sprzed kilku tygodni. Stwierdził on, że zadłużonej Barcelony nie stać na zatrudnienie nowych graczy, bo złamie limity zarobków nałożone na nią przez władze ligi. Słowa te zaniepokoiły Lewandowskiego, agent Polaka Pini Zahavi dzwonił w tej sprawie do prezesa klubu z Camp Nou Joana Laporty. Laporta go uspokoił. Transfer jest możliwy.

Barcelona zapewnia, że transfer Lewandowskiego jest możliwy

Szefowie Barcelony są wdzięczni Lewandowskiemu za jasną deklarację w sprawie przyszłości w Bayernie. Mimo iż jego kontrakt w Monachium kończy się w połowie 2023 roku, napastnik ogłosił, że dłużej na Allianz Arena grać nie chce. Czy Bayern może zmusić Lewandowskiego do powrotu? Raczej nie, ale będzie chciał wynegocjować jak najwyższą kwotę za transfer, żeby wykupić następcę - prawdopodobnie Sadio Mane z Liverpoolu (cena 50 mln euro).

Publiczna wypowiedź Tebasa o Barcelonie została bardzo źle przyjęta przez Laportę. Dlaczego szef La Liga miesza się w wewnętrzne sprawy klubu? - Transfer jest wykonalny - zapewnił w kilku wywiadach wiceprezes Barcy do spraw ekonomicznych Eduard Romeu.

Dziś socios Barcelony będą głosować telemetrycznie nad uruchomieniem specjalnych środków dla klubu. Z nich finansowany ma być transfer Lewandowskiego i kilku innych graczy.

Prezes Realu: - Lewandowski w Barcelonie? To dobrze dla nas wszystkich

O opinię na temat słów Tebasa i przyjścia Polaka na Camp Nou zapytano prezesa Realu Florentino Pereza. On też uważa, że wypowiedź szefa La Liga była niefortunna (obaj panowie są zresztą w otwartym konflikcie). - Nie jestem dyrektorem sportowym Barcelony, ale wydaje mi się, że ten transfer jest realny. Mimo tego, że Lewandowski ma kontrakt w Bayernie. Byłoby znakomicie dla rywalizacji w La Liga, gdyby przyszedł na Camp Nou. Im silniejszy Real i im mocniejsza Barcelona, tym lepiej dla nas wszystkich w piłce hiszpańskiej- powiedział Perez.

Dziś kataloński dziennik "Sport" poświęcił transferowi Lewandowskiego swoją pierwszą stronę. Donosi o nowej ofercie Barcelony dla Bayernu: 32 mln euro plus 5 mln w zależności od warunków, które spełniłby Polak na Camp Nou. Lewandowski ma zarabiać netto 12 mln euro za sezon (24 mln brutto) i podpisać kontrakt na dwa lata, z opcją przedłużenia na trzeci.

