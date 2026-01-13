Partner merytoryczny: Eleven Sports

Prezes Realu nagle zwrócił się do Lewandowskiego. Naprawdę tak nazwał Polaka

Tomasz Chabiniak

W niedzielnym El Clasico Robert Lewandowski strzelił swojego 12. gola w starciach z Realem Madryt, wraz z Raphinhą prowadząc Barcelonę do zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii. Podczas dekoracji prezes "Los Blancos" Florentino Perez w żartobliwy sposób zwrócił się do Polaka. Hiszpańscy dziennikarze zdążyli już sprawdzić i ujawnić, jakiego słowa użył.

Ceremonia wręczenia nagród podczas wydarzenia sportowego z udziałem działaczy, organizatorów i piłkarza w koszulce z napisem 'Lewandowski', tło stanowią osoby w tradycyjnych strojach arabskich i stół z pucharami.
Florentino Perez, Robert Lewandowski, Joan LaportaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPGetty Images

W niedzielę Robert Lewandowski strzelił swojego 12. gola w 18. meczu przeciwko Realowi Madryt (5 w barwach Borussii Dortmund, 1 w Bayernie Monachium). Polski napastnik przyczynił się do wygranej FC Barcelona w El Clasico i tym samym sięgnięcia po Superpuchar Hiszpanii.

Florentino Perez miał kilka ciekawych interakcji podczas ceremonii medalowej. Jego uścisk z Xabim Alonso nie zbył zbyt intensywny, na drugi dzień szkoleniowiec zresztą został zwolniony, według dziennikarzy o 16:30 prezes przekazał trenerowi decyzję. Perez miał też chwilowy kontakt ze wspomnianym "Lewym".

W programie El Dia Despues, znanym z wychwytywania słów wypowiadanych na boiskach przez osoby związane z piłką nożną, Hiszpan po podaniu ręki z naszym rodakiem powiedział do niego "cabrón", czyli w delikatnej wersji "draniu, skurczybyku". Uśmiechnął się przy tym, "Mundo Deportivo" określiło to "pieszczotliwą obelgą".

"Prezes Realu witając Lewandowskiego wyraził mieszankę podziwu i rezygnacji. Numer 9 Barcelony uśmiechnął się" - czytamy.

Na filmiku "Dumy Katalonii" w serwisie YouTube widać nieco więcej, obaj zainteresowani porozmawiali jednak przez kilka sekund w dobrej atmosferze.

Obie drużyny wrócą do gry już w najbliższych dniach - w środę o 21:00 "Los Blancos" zagrają z Albacete, a dobę później "Blaugrana" zacznie konfrontację z Racingiem Santander. Spotkania te odbędą się w ramach 1/8 finału Copa del Rey.

Po lewej stronie uśmiechnięty mężczyzna w sportowej koszulce FC Barcelony, po prawej starszy mężczyzna w garniturze z poważnym wyrazem twarzy, patrzący w bok, na zamazanym tle stadionu.
Robert Lewandowski i Florentino PerezMathieu Mirville/AFPAFP
Mężczyzna w bordowej kurtce sportowej na ciemnym, rozmytym tle, lekko zwrócony w bok, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Florentino Perez
Florentino PerezFrancois Mori/Associated Press/East NewsEast News

