Prezes Realu nagle zwrócił się do Lewandowskiego. Naprawdę tak nazwał Polaka

W niedzielę Robert Lewandowski strzelił swojego 12. gola w 18. meczu przeciwko Realowi Madryt (5 w barwach Borussii Dortmund, 1 w Bayernie Monachium). Polski napastnik przyczynił się do wygranej FC Barcelona w El Clasico i tym samym sięgnięcia po Superpuchar Hiszpanii.

Florentino Perez miał kilka ciekawych interakcji podczas ceremonii medalowej. Jego uścisk z Xabim Alonso nie zbył zbyt intensywny, na drugi dzień szkoleniowiec zresztą został zwolniony, według dziennikarzy o 16:30 prezes przekazał trenerowi decyzję. Perez miał też chwilowy kontakt ze wspomnianym "Lewym".

W programie El Dia Despues, znanym z wychwytywania słów wypowiadanych na boiskach przez osoby związane z piłką nożną, Hiszpan po podaniu ręki z naszym rodakiem powiedział do niego "cabrón", czyli w delikatnej wersji "draniu, skurczybyku". Uśmiechnął się przy tym, "Mundo Deportivo" określiło to "pieszczotliwą obelgą".

Rozwiń

"Prezes Realu witając Lewandowskiego wyraził mieszankę podziwu i rezygnacji. Numer 9 Barcelony uśmiechnął się" - czytamy.

Na filmiku "Dumy Katalonii" w serwisie YouTube widać nieco więcej, obaj zainteresowani porozmawiali jednak przez kilka sekund w dobrej atmosferze.

Obie drużyny wrócą do gry już w najbliższych dniach - w środę o 21:00 "Los Blancos" zagrają z Albacete, a dobę później "Blaugrana" zacznie konfrontację z Racingiem Santander. Spotkania te odbędą się w ramach 1/8 finału Copa del Rey.

Eksperci zgodnie o Robercie Lewandowskim. "Jest geniuszem". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski i Florentino Perez Mathieu Mirville/AFP AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Florentino Perez Francois Mori/Associated Press/East News East News