Prezes Realu nagle zwrócił się do Lewandowskiego. Naprawdę tak nazwał Polaka
W niedzielnym El Clasico Robert Lewandowski strzelił swojego 12. gola w starciach z Realem Madryt, wraz z Raphinhą prowadząc Barcelonę do zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii. Podczas dekoracji prezes "Los Blancos" Florentino Perez w żartobliwy sposób zwrócił się do Polaka. Hiszpańscy dziennikarze zdążyli już sprawdzić i ujawnić, jakiego słowa użył.
W niedzielę Robert Lewandowski strzelił swojego 12. gola w 18. meczu przeciwko Realowi Madryt (5 w barwach Borussii Dortmund, 1 w Bayernie Monachium). Polski napastnik przyczynił się do wygranej FC Barcelona w El Clasico i tym samym sięgnięcia po Superpuchar Hiszpanii.
Florentino Perez miał kilka ciekawych interakcji podczas ceremonii medalowej. Jego uścisk z Xabim Alonso nie zbył zbyt intensywny, na drugi dzień szkoleniowiec zresztą został zwolniony, według dziennikarzy o 16:30 prezes przekazał trenerowi decyzję. Perez miał też chwilowy kontakt ze wspomnianym "Lewym".
W programie El Dia Despues, znanym z wychwytywania słów wypowiadanych na boiskach przez osoby związane z piłką nożną, Hiszpan po podaniu ręki z naszym rodakiem powiedział do niego "cabrón", czyli w delikatnej wersji "draniu, skurczybyku". Uśmiechnął się przy tym, "Mundo Deportivo" określiło to "pieszczotliwą obelgą".
"Prezes Realu witając Lewandowskiego wyraził mieszankę podziwu i rezygnacji. Numer 9 Barcelony uśmiechnął się" - czytamy.
Na filmiku "Dumy Katalonii" w serwisie YouTube widać nieco więcej, obaj zainteresowani porozmawiali jednak przez kilka sekund w dobrej atmosferze.
Obie drużyny wrócą do gry już w najbliższych dniach - w środę o 21:00 "Los Blancos" zagrają z Albacete, a dobę później "Blaugrana" zacznie konfrontację z Racingiem Santander. Spotkania te odbędą się w ramach 1/8 finału Copa del Rey.