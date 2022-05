Prezes La Liga wprost o Robercie Lewandowskim. Druzgocące słowa dla Polaka

Robert Lewandowski chce najprawdopodobniej jak najszybciej rozwiązać sprawę swojej przyszłości i na poniedziałkowej konferencji prasowej reprezentacji Polski wysłał w świat potężny przekaz.

- Powiem to raz i wystarczy. Mam nadzieję, że kolejnych pytań już nie będzie. Na dziś pewne jest jedno. Moja historia z Bayernem Monachium dobiegła końca. Po tym, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej, dobrej współpracy. Zdaję sobie sprawę z tego, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron. Wierzę, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może - powiedział "Lewy".

Javier Tebas: Na dziś FC Barcelona nie może podpisać kontraktu z Robertem Lewandowskim

W ciągu najbliższych dwóch tygodni Robert Lewandowski będzie skupiał się na meczach reprezentacji Polski w Lidze Narodów. W tym czasie FC Barcelona powinna pracować nie tylko nad dopięciem negocjacji z Bayernem, ale i... własnymi finansami.

Prezes La Liga Javier Tebas przyznał wprost, że w tym momencie "Duma Katalonii" nie może pozwolić sobie na zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego. By to zrobić, musi uwolnić niezbędne aktywa.

- Barca już wie, co musi zrobić. Doskonale znają nasze zasady kontroli gospodarczej. Mają one na celu uniknięcie poważnych problemów. Nie wiem, czy sprzedadzą Frenkiego De Jonga lub Pedriego. Oni wiedzą, co muszą zrobić, sprzedać aktywa i zanotować więcej wpłat. Barcelona poniosła wiele strat w ostatnich latach i musi wypełnić skarbiec. Wypełnił go Real Madryt, ale w Barcelonie jest on pusty. Na dziś FC Barcelona nie może podpisać kontraktu z Robertem Lewandowskim - powiedział Javier Tebas.