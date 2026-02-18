Prezes FC Barcelona pożegnał się z Lewandowskim i spółką. Głośno o nowych nazwiskach

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

W ostatnich dniach doszło do pożegnania Joana Laporty z Robertem Lewandowskim. Prezes FC Barcelona musiał podać się do dymisji, a 15 marca poznamy nazwisko nowego "sternika" klubu z Katalonii. Wcześniej jednak sam Laporta natomiast miał już podjąć ważną z perspektywy "Lewego" decyzję, a do mediów wyciekły jej szczegóły. Głośno zrobiło się o nowych twarzach, jakie mają pojawić się w Barcy.

Po lewej mężczyzna w garniturze przemawiający do mikrofonu, po prawej piłkarz w koszulce FC Barcelony klaszczący w dłonie, obaj znajdują się na neutralnym tle.
Joan Laporta i Robert lewandowskiJAVIER BORREGO / DPPI VIA AFP / Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty ImagesAFP

W Barcelonie nastał czas wyborów prezydenckich, do których oczywiście przystąpił Joan Laporta, chcący ubiegać się o reelekcję. W tej sytuacji musiał on podać się do dymisji, bo zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk. Pożegnanie z Robertem Lewandowskim i spółką było dość patetyczne.

- Najlepszą rzeczą dla mnie było bycie z wami wszystkimi - sprawiacie, że culés są szczęśliwi. Chcę wrócić 15 marca. Jestem naprawdę podekscytowany możliwością dokończenia stadionu [...] Przez te 5 lat miałem zaszczyt być prezesem i myślę, że wszystko potoczyło się dla nas dobrze - dzięki wam - przekazał piłkarzom podczas spotkania Laporta, a ci nagrodzili go owacjami na stojąco.

Laporta pożegnał się z piłkarzami. Nie miał wyboru

Laporta jest murowanym faworytem do zwycięstwa w wyborach - tym razem różnica w głosach pomiędzy nim, a Victorem Fontem, wedługo sondaży poparcia, jest wręcz kolosalna. Nowy prezes oficjalny wybranie zostanie 15 marca.

Lamine Yamal, Dani Olmo i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz

    Dotychczasowy prezes "Dumy Katalonii" jest tak pewien triumfu, że zaczął już "rekrutować" nowych członków zarządu. Dziennik "SPORT" poinformował o szczegółach wyborów Hiszpana. Przedstawiono nowe twarze, jakie mają pojawić się w zarządzie.

    Nowe twarze w Barcelonie? Laporta już zdecydował

    Planuje on włączyć do niego dwóch ekonomistów - Carme Hortalę i Oriola Amata, naukowca w dziedzinie ekonomii - Carlesa Ayatsa, a także magnata hotelowego Jaume Santiveriego i biznesmena i agenta nieruchomości - Xaviera Barniola.

    Do tej pory przez opozycję zarząd Joana Laporty postrzegany był jako twór odbiegający od profesjonalizmu charakteryzującego największe kluby świata. Padały zarzuty o "kolesiostwo", a członków nazywano "szwagrami". Niewykluczone, że takimi ruchami Hiszpan chce postarać się o zmianę jego postrzegania i wprowadzenia do biur większego profesjonalizmu i stabilizacji w kwestiach finansowych.

    Pedri ma niebawem wrócić do gry dla FC Barcelona
    Robert Lewandowski

    Paweł Czechowski
    Paweł Czechowski
    Piłkarz w stroju FC Barcelony podczas meczu na stadionie, unosi rękę i wskazuje palcem w górę, na jego twarzy widoczny jest uśmiech, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
    Robert LewandowskiUrbanandsportAFP
    Mężczyzna w garniturze przemawia do mikrofonu, stojąc na tle dużego logo klubu piłkarskiego FC Barcelona.
    Joan LaportaJavier BorregoAFP
    Dwaj mężczyźni w eleganckich garniturach stoją obok siebie na tle sponsorujących logotypów, uśmiechnięci, wyraźnie zadowoleni.
    Joan Laporta i Robert LewandowskiPAU BARRENA AFP

