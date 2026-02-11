Im mniej czasu pozostało do wygaśnięcia umowy Roberta Lewandowskiego z Barceloną, tym narastają obawy, że będzie to ostatnia kampania kapitana reprezentacji Polski w bordowo-granatowych barwach. Klub wciąż nie podjął ostatecznej decyzji ws. jego przyszłości, a w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej plotek dotyczących ruchów mających na celu pozyskanie jego potencjalnego następcy.

Joan Laporta podał się do dymisji. Musiał pożegnać się z piłkarzami

W międzyczasie w Barcelonie rozpoczęła się na dobre rywalizacja o "stołek" prezesa. Joan Laporta bez wahania przystąpił do wyborów, a wcześniej... podał się do dymisji. Nie miał jednak innego wyboru - Zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, jego największym rywalem jest Victor Font. Sondaże pokazują jednak, że nie ma on większych szans na zwycięstwo i tym samym zdetronizowanie Laporty.

We wtorek nastąpiło oficjalne pożegnanie Laporty z piłkarzami Barcy, na czele z Robertem Lewandowskim. Działacz wyraził jednak pewność, że wkrótce ponownie dołączy do klubu jako prezes. Padła już data możliwego powrotu.

Wzruszająca przemowa prezesa FC Barcelona. Lewandowski i spółka nagrodzili go oklaskami

Oficjalne wyniki wyborów przedstawione zostaną 15 marca. Wtedy też Joan Laporta ponownie ma przejąć obowiązki prezesa FC Barcelona. Hiszpan nie wyobraża sobie innego scenariusza.

Najlepszą rzeczą dla mnie było bycie z wami wszystkimi - sprawiacie, że culés są szczęśliwi. Chcę wrócić 15 marca. Jestem naprawdę podekscytowany możliwością dokończenia stadionu

- Przez te 5 lat miałem zaszczyt być prezesem i myślę, że wszystko potoczyło się dla nas dobrze - dzięki wam - dodał wyraźnie rozemocjonowany działacz, który otrzymał od piłkarzy owację na stojąco.

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 09.02.2026. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO

Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki pełnić będzie w stolicy Katalonii prawa ręka Laporty - Rafa Yuste.

