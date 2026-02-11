Prezes FC Barcelona już się pożegnał z Lewandowskim i spółką. Od razu padła data powrotu

Jakub Rzeźnicki

Koniec kontraktu Roberta Lewandowskiego z Barceloną zbliża się wielkimi krokami, a klub wciąż ociąga się z propozycją nowej umowy dla kapitana reprezentacji Polski. Coraz więcej wskazuje na to, że sezon 2025/26 będzie ostatnią kampanią "Lewego" w barwach "Dumy Katalonii". Jakby tego było mało, we wtorek doszło do pożegnania z prezesem Joanem Laportą. Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia padła data powrotu.

Starszy mężczyzna w ciemnym płaszczu stoi na tle fioletowej sceny, obok widoczny sportowiec w stroju piłkarskim z numerem 9, gestykulujący podczas rozmowy na boisku.
Joan Laporta i Robert LewandowskiDiego Souto/Getty Images / SIPAUSA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Im mniej czasu pozostało do wygaśnięcia umowy Roberta Lewandowskiego z Barceloną, tym narastają obawy, że będzie to ostatnia kampania kapitana reprezentacji Polski w bordowo-granatowych barwach. Klub wciąż nie podjął ostatecznej decyzji ws. jego przyszłości, a w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej plotek dotyczących ruchów mających na celu pozyskanie jego potencjalnego następcy.

Joan Laporta podał się do dymisji. Musiał pożegnać się z piłkarzami

W międzyczasie w Barcelonie rozpoczęła się na dobre rywalizacja o "stołek" prezesa. Joan Laporta bez wahania przystąpił do wyborów, a wcześniej... podał się do dymisji. Nie miał jednak innego wyboru - Zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, jego największym rywalem jest Victor Font. Sondaże pokazują jednak, że nie ma on większych szans na zwycięstwo i tym samym zdetronizowanie Laporty.

    We wtorek nastąpiło oficjalne pożegnanie Laporty z piłkarzami Barcy, na czele z Robertem Lewandowskim. Działacz wyraził jednak pewność, że wkrótce ponownie dołączy do klubu jako prezes. Padła już data możliwego powrotu.

    Wzruszająca przemowa prezesa FC Barcelona. Lewandowski i spółka nagrodzili go oklaskami

    Oficjalne wyniki wyborów przedstawione zostaną 15 marca. Wtedy też Joan Laporta ponownie ma przejąć obowiązki prezesa FC Barcelona. Hiszpan nie wyobraża sobie innego scenariusza.

    Najlepszą rzeczą dla mnie było bycie z wami wszystkimi - sprawiacie, że culés są szczęśliwi. Chcę wrócić 15 marca. Jestem naprawdę podekscytowany możliwością dokończenia stadionu
    przekazał piłkarzom Joan Laporta

    Gorąco ws. Mbappe. W Hiszpanii burza. Nagle pojawia się nazwisko Szczęsnego

    - Przez te 5 lat miałem zaszczyt być prezesem i myślę, że wszystko potoczyło się dla nas dobrze - dzięki wam - dodał wyraźnie rozemocjonowany działacz, który otrzymał od piłkarzy owację na stojąco.

    Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki pełnić będzie w stolicy Katalonii prawa ręka Laporty - Rafa Yuste.

    Piłkarz w stroju meczowym drużyny FC Barcelona stoi na murawie stadionu, w tle puste trybuny.
    Robert LewandowskiMutsu KawamoriNewspix.pl
    Mężczyźni w garniturach i krawatach stoją w tłumie, jeden z nich wykonuje gest kciuka w górę i uśmiecha się, w tle widoczne inne osoby.
    Joan LaportaMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Dwóch mężczyzn na tle stadionu; jeden z nich w garniturze, drugi w stroju piłkarskim FC Barcelony podnosi rękę drugiego do góry, obaj uśmiechnięci. W tle elementy stadionu i emblemat klubu.
    Joan Laporta i Robert LewandowskiEric AlonsoGetty Images
    Zbigniew Bródka: Jesteśmy zaskoczeni tą słabszą dyspozycją, szczególnie w sztafecie mieszanejPolsat Sport

