Prezes FC Barcelona już się pożegnał z Lewandowskim i spółką. Od razu padła data powrotu
Koniec kontraktu Roberta Lewandowskiego z Barceloną zbliża się wielkimi krokami, a klub wciąż ociąga się z propozycją nowej umowy dla kapitana reprezentacji Polski. Coraz więcej wskazuje na to, że sezon 2025/26 będzie ostatnią kampanią "Lewego" w barwach "Dumy Katalonii". Jakby tego było mało, we wtorek doszło do pożegnania z prezesem Joanem Laportą. Co ciekawe, jeszcze tego samego dnia padła data powrotu.
Im mniej czasu pozostało do wygaśnięcia umowy Roberta Lewandowskiego z Barceloną, tym narastają obawy, że będzie to ostatnia kampania kapitana reprezentacji Polski w bordowo-granatowych barwach. Klub wciąż nie podjął ostatecznej decyzji ws. jego przyszłości, a w przestrzeni medialnej pojawia się coraz więcej plotek dotyczących ruchów mających na celu pozyskanie jego potencjalnego następcy.
Joan Laporta podał się do dymisji. Musiał pożegnać się z piłkarzami
W międzyczasie w Barcelonie rozpoczęła się na dobre rywalizacja o "stołek" prezesa. Joan Laporta bez wahania przystąpił do wyborów, a wcześniej... podał się do dymisji. Nie miał jednak innego wyboru - Zgodnie ze statutem, członkowie zarządu, którzy kandydują w wyborach, muszą zrezygnować ze swoich stanowisk.
Podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, jego największym rywalem jest Victor Font. Sondaże pokazują jednak, że nie ma on większych szans na zwycięstwo i tym samym zdetronizowanie Laporty.
We wtorek nastąpiło oficjalne pożegnanie Laporty z piłkarzami Barcy, na czele z Robertem Lewandowskim. Działacz wyraził jednak pewność, że wkrótce ponownie dołączy do klubu jako prezes. Padła już data możliwego powrotu.
Wzruszająca przemowa prezesa FC Barcelona. Lewandowski i spółka nagrodzili go oklaskami
Oficjalne wyniki wyborów przedstawione zostaną 15 marca. Wtedy też Joan Laporta ponownie ma przejąć obowiązki prezesa FC Barcelona. Hiszpan nie wyobraża sobie innego scenariusza.
Najlepszą rzeczą dla mnie było bycie z wami wszystkimi - sprawiacie, że culés są szczęśliwi. Chcę wrócić 15 marca. Jestem naprawdę podekscytowany możliwością dokończenia stadionu
- Przez te 5 lat miałem zaszczyt być prezesem i myślę, że wszystko potoczyło się dla nas dobrze - dzięki wam - dodał wyraźnie rozemocjonowany działacz, który otrzymał od piłkarzy owację na stojąco.
Do czasu wyłonienia nowego prezesa, jego obowiązki pełnić będzie w stolicy Katalonii prawa ręka Laporty - Rafa Yuste.