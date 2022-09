Prezes Bayernu zdradził, na jakie przywitanie Lewandowskiego liczy

Robert Lewandowski wróci na Allianz Arena dużo szybciej niż prawdopodobnie przypuszczał. Zresztą w wywiadach otwarcie przyznawał, że wolałby uniknąć trafienia Bayernu już w fazie grupowej Ligi Mistrzów, bo sprawa wciąż jest zbyt świeża. Los, jak widać, chciał jednak inaczej.

W wypowiedziach pracowników Bayernu można jednak też zauważyć, że te największe emocje związane z odejściem Lewandowskiego już minęły i do sprawy zaczęto podchodzić nieco chłodniej. W podobnym tonie wypoiwada się również Herbert Hainer.

- Mam nadzieję, i to jest moje wielkie życzenie, aby ludzie byli dla Roberta mili i żeby został przywitany przyjaźnie, ponieważ grał z nami osiem lat, strzelił wiele bramek i decydował o wielu meczach. I dzięki temu zdobyliśmy wspólnie wszystkie wielkie tytuły - stwierdził prezes klubu, licząc, że kibice będą pamiętać Polakowi tylko te pozytywne chwile przeżyte w Monachium.

Prezes Bayernu o transferze Lewandowskiego: Wszyscy dostali to, czego chcieli

Hainer pokazał też swój punkt widzenia na transfer, zauważając, że tak naprawdę wygrała na nim każda ze stron.

- W końcu wszyscy dostali to, czego chcieli: Robertowi udało się pojechać do Barcelony, Barcelona cieszy się, że ma Lewandowskiego, a my mamy pieniądze, które możemy zainwestować w naszą przyszłość. Każdy powinien czuć się komfortowo i mam nadzieję, że nasi fani tak właśnie go przyjmą. Między Robertem a Bayernem wszystko jest w porządku, rozmawialiśmy. Nie możemy się doczekać jego powrotu - dodał 68-latek.

Prezes Bayernu odniósł się także do rewolucji, jaka ma miejsce w Barcelonie w ostatnich miesiącach, pozytywnie oceniając pracę swojego kolegi po fachu, Joana Laporty. Panowie znają się od 20 lat i mecz ma być dla nich okazją do wspólnego lunchu.

- Moim zdaniem są bardzo mało szanse, by powtórzył się wynik z poprzedniego sezonu czy ten z Lizbony z 2020 roku. Barça jest w tym roku znacznie silniejsza niż w ostatnich latach, Laporta jest właściwym prezydentem, by przywrócić Barçę tam, gdzie powinna być. Spodziewam się wyrównanego meczu. Oczywiście liczę na zwycięstwo, ale myślę, że to będzie wyrównane spotkanie - tłumaczy.

Na koniec Hainer wskazał swoich faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. - Zawsze trzeba patrzeć na Real, potem na "zwykłych podejrzanych" jak PSG, Manchester City, Liverpool czy Bayern. Barca również stworzyła ciekawy zespół, więc trzeba mieć na nią oko - stwierdził.

