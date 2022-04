Prezes Barcelony o transferze Lewandowskiego: Jego przyjście jest możliwe

O możliwych przenosinach Lewandowskiego do stolicy Katalonii mówi się od kilkunastu dni. Wokół sprawy jest sporo niejasności, bo kontrakt Polaka z Bayernem Monachium obowiązuje do końca przyszłego sezonu, ale do tej pory nic nie zapowiadało, aby mistrz Niemiec puścił wcześniej swojego napastnika.

Inne zdanie w tej kwestii ma Joan Laporta. Prezes Barcelony stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że Lewandowski już tego lata dołączy do "Dumy Katalonii".

Reklama

- Jego przyjście jest możliwe - powiedział prezes Barcelony, zapytany o Lewandowskiego, przez dziennikarza radia Cadena SER Angela Garcię.