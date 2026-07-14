Te brały górę już podczas napiętych negocjacji na linii Barca - Bayern Monachium. Wszak Katalończycy chcieli podebrać Niemcom ich absolutną gwiazdę i czołowego strzelca Europy, który sam palił się do odejścia. A gdy w końcu dopiął swego, transfer ogłoszono w sposób nieprzystający ani do wielkości Barcelony, ani klasy polskiego napastnika. Chyba wszyscy kibice do dziś pamiętają pamiętne nagranie z plaży, na którym "Lewy" po raz pierwszy zwrócił się do fanów "Dumy Katalonii".

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Czegoś takiego Chicago jeszcze nie widziało. W centrum uwagi - Robert Lewandowski

Na szczęście ten przykry, budzący mnóstwo negatywnych komentarzy widok został potem po części odkupiony podczas właściwej prezentacji. Robert Lewandowski został wówczas powitany na Camp Nou niczym król przez liczący około 57 tysięcy tłum fanów, którzy pragnęli, by gwiazda Polaka przywróciła dawny blask ich ukochanej ekipie.

"Lewy" poniekąd zgrabnie nawiązał zresztą do ducha magii unoszącego się nad murawą legendarnego obiektu, prezentując pokaz umiejętności godny samego Ronaldinho. Powszechne były zresztą wówczas porównania do legendarnego Brazylijczyka. Żonglerka przy okazji takich wydarzeń dla wielu piłkarzy bywa pułapką, ale Robert Lewandowski zdał ten egzamin na szóstkę z plusem.

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Robert Lewandowski czeka na prezentację w Chicago Fire. Tak witała go FC Barcelona

Podobnie oceniany był także prezes Joan Laporta, który perfekcyjnie - ze znaną sobie samemu swadą - wywiązał się z roli gospodarza. A polskiemu snajperowi towarzyszyli na miejscu jego najbliżsi, między innymi jego żona Anna oraz mama Iwona, która stała się bohaterką jednej z historii, którą opowiedział Joan Laporta.

- Zdradzę wam anegdotę, którą opowiedziała mi pani Iwona, mama Roberta. 20 lat temu Robert przyjechał wraz z nią na wycieczkę do Barcelony. Oboje odwiedzili stadion. Pani Iwona dotknęła wówczas murawy i powiedziała, że jej syn kiedyś tu zagra - opowiadał szef ekipy z Camp Nou.

A zachwytu całą otoczką nie krył sam Lewandowski. - Niesamowite, że przyszło was tak wielu. To coś wyjątkowego w moim życiu, jest mi niesamowicie przyjemnie tu być. Dodacie magii temu sezonowi - mówił, zwracając się do kibiców.

Dwa dni po prezentacji przyszła natomiast pora na debiut "Lewego" na Camp Nou. Wcześniej miał już wprawdzie okazję wystąpić w nowych barwach podczas tournée po Stanach Zjednoczonych - rozgrywając premierowe spotkanie przeciwko Realowi Madryt w Las Vegas - ale występy za Oceanem zawsze smakują inaczej, niż test przed własną publicznością na finiszu okresu przygotowawczego, okraszony walką o tytuł.

Grał w Chicago Fire. Mówi, co czeka Lewandowskiego: Jestem pewien

FC Barcelona grała bowiem wówczas o Trofeum Joana Gampera, a rywalem ekipy Xaviego Hernandeza był meksykański zespół UNAM Pumas. Robert Lewandowski potrzebował wówczas zaledwie trzech minut, by trafić do siatki, popisując się ładnym strzałem z ostrego kąta po zabawie z bramkarzem. Do gola dołożył potem także dwie asysty, kradnąc show swoim kolegom. Zachwycał bowiem swoją lekkością i pokładami kreatywności. Dryblował, podawał, zagrywał piłkę piętami - w skrócie zaczarował kibiców.

Później robił to jeszcze przez cztery kolejne lata, dlatego FC Barcelona pożegnała go w maju jako swoją legendę.

Teraz Robert Lewandowski otwiera kolejny, być może ostatni rozdział w swojej klubowej karierze. Chicago Fire wzorem FC Barcelona nie ogłosiło jego transferu w sposób widowiskowy. I znów pojawiły się głosy krytyki.

Także sama prezentacja ma odbyć się bez blichtru, rozgłosu i wiwatujących tłumów. Pytanie jednak, jak będzie wyglądała później gra naszego rodaka w barwach "Strażaków". Pierwszą próbkę możliwości otrzymamy już niebawem - w nocy z 16 na 17 lipca w meczu Chicago Fire z Whitecaps Vancouver.

Robert Lewandowski PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News

Robert Lewandowski FRANCK FIFE / AFP AFP

Joan Laporta i Robert Lewandowski PAU BARRENA AFP





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