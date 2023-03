Robert Lewandowski wszedł w obecny sezon w nowych barwach jak maszyna. Maszyna obdarzona sztuczną inteligencją najnowszej generacji. Polak nie tylko strzelał gola za golem, ale porażał także swoją wizją gry , pokazując szeroki wachlarz spektakularnych zagrań . To, co - z pozoru - łatwo mu przyszło, szybko jednak uciekło. Przez to po mistrzostwach świata w Katarze nasz reprezentant nie był sobą. Z zawodnika absolutnie topowego, popadł w przeciętność.

FC Barcelona - Real Madryt. Robert Lewandowski wraca na dobre tory

Aż przychodzą na myśl słowa, które zamieściła w mediach społecznościowych Iga Świątek po porażce z Barborą Krejcikovą w finale tegorocznego turnieju WTA w Dubaju. "Rzadko czytam o sobie w Internecie, ale tym razem to zrobiłam. Widziałam, że wielu z Was miało wyższe oczekiwania co do mojej dyspozycji tego dnia. Mogę tylko powiedzieć, że jestem po prostu człowiekiem, nie robotem" - napisała wówczas Iga Świątek. Pod tymi słowami Robert Lewandowski mógłby się zapewne podpisać z czystym sumieniem.

"El Clasico" dla FC Barcelona! Robert Lewandowski błysnął w kluczowym momencie

Nie był to jeszcze Robert Lewandowski ze swoich topowych, jesiennych spotkań. Przestał jednak irytować prostymi błędami technicznymi i być do bólu bezbarwny. Już od samego początku "harował" na rzecz drużyny. W wielu fragmentach - choćby na początku meczu - wcielał się w rolę skrzydłowego na obu flankach, potrafił także zejść do rozegrania. Nie ciągnął nieustannie za uszy swojej drużyny, nie był ciągle połączony do tlenu, ale w końcu "był". Polak urządził sobie "mecz momentów". A jeden z nich przeszedłby do niezwykle bogatej historii "Klasyków", gdyby po jego strzale "nożycami" piłka zatrzepotała w siatce. No właśnie - można mieć do "Lewego" pretensje o nieskuteczność - oddał sporo strzałów (bo aż 17), lecz na kolejnego gola wciąż musi poczekać. Ostatni raz trafił do siatki w La Liga ponad miesiąc temu - 19 lutego w wygranym 2:0 spotkaniu z Cadiz.