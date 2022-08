Premierowy gol Roberta Lewandowskiego na Camp Nou!

"Lewy" otrzymał znakomite podanie za linię obrońców, zwodem ograł bramkarza, a następnie z ostrego kąta wpakował piłkę do siatki. To jego pierwsze trafienie w barwach Barcelony - dotąd w grach kontrolnych nie był w stanie wpisać się na listę strzelców.

Robert Lewandowski z pierwszym golem dla FC Barcelona

Polak w meczu z UNAM Pumas zaliczył piorunującą pierwszą połowę. Obok bramki zaliczył też dwie asysty - przy bramkach Pedriego (w 5. oraz 19. minucie). Katalońska ekipa do szatni schodziła przy prowadzeniu aż 4:0, a tym, który uzupełnił zestawienie strzelców był Ousmane Dembele.

Lewandowski przeniósł się do Barcelony z Bayernu Monachium. Jego rozstanie z klubem, w którym występował od 2014 roku było niezwykle skomplikowane i przeciągało się w czasie. Ostatecznie jednak nasz rodak odszedł do zespołu z Półwyspu Iberyjskiego, wraz z którym pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Tam zagrał w towarzyskich potyczkach przeciwko Realowi Madryt (1:0), Juventusowi (2:2) oraz New York Red Bulls (2:0).

