Chelsea to jeden z klubów, który w ostatnich miesiącach nieustannie przewijał się w plotkach transferowych dotyczących Roberta Lewandowskiego. Wygląda jednak na to, że w przypadku londyńskiej ekipy faktycznie "coś było na rzeczy".

Zahavi proponował "Lewego" londyńczykom

Według doniesień "The Athletic" agent piłkarza, Pini Zahavi, kontaktował się z "The Blues" w sprawie ewentualnych przenosin "Lewego" do Anglii. Rozmowy jednak niemal natychmiast utknęły w martwym punkcie - żadna oferta nie została przez Chelsea złożona.



Powodem miała być przede wszystkim niechęć Bayernu Monachium do negocjacji w sprawie gracza. Zespół z Bawarii nie ma powodów, aby pozbywać się swojej największej gwiazdy i piłkarza, który jest gwarantem kilkudziesięciu bramek w sezonie. Lewandowski ma do końca kontraktu jeszcze dwa lata, więc groźba tego, że niebawem odejdzie jako wolny agent także nie spędza snu z powiek Bawarczykom.



Reklama

Chelsea wolała dopiąć transfer Lukaku

Chelsea zamiast tego wolała się więc skupić na jakimś bardziej realnym transferze i pełnię sił skierowała na sprowadzenie innego napastnika - Romelu Lukaku z Interu. Operacja zakończyła się sukcesem i Belg trafił na Stamford Bridge za 115 mln euro, stając się najdrożej sprzedanym poza ligę włoską graczem Serie A (poprzednim rekordzistą był Paul Pogba).



Nie wydaje się więc, by "The Blues" mieli szukać kolejnych wzmocnień w ataku, w którym mają już obecnie wręcz klęskę urodzaju.



Robert Lewandowski jest bohaterem licznych spekulacji

Robert Lewandowski nieustannie łączony jest z największymi europejskimi klubami - w gronie zainteresowanych nim zespołów miały się znajdować - prócz Chelsea - m.in. Manchester City, Manchester United czy Real Madryt. Polak jednak konsekwentnie pozostaje w Bayernie - w tym roku minęło siedem lat, odkąd dołączył do tego klubu.

Zdjęcie Robert Lewandowski / DMITRY LOVETSKY / AFP

PaCze