Prawnik komentuje oskarżenia wobec Lewandowskiego. Kapitan w tarapatach

Lewandowski w tarapatach. Prawniczka zabrała głos

"WP SportoweFakty" przekazały oświadczenie ze strony otoczenia Roberta Lewandowskiego. "Na tym etapie możemy tylko potwierdzić, że otrzymaliśmy informację od Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, że Robert Lewandowski będzie przesłuchany w charakterze świadka w sprawie. Jesteśmy na etapie ustalania terminu i chcemy, aby stało się to w miarę możliwości szybko. Po przesłuchaniu będziemy mogli się szerzej wypowiedzieć" - możemy przeczytać na portalu.

Dziennikarze tejże redakcji skontaktowali się także z mecenas Elizą Kuną, aby poznać jej komentarz w tej sprawie. - Sposób, w jaki sformułowany jest przepis art. 270 § 1 Kodeksu karnego, wprost świadczy o tym, że karze podlega nie tylko faktyczne posługiwanie się podrobionym dokumentem, ale także samo posiadanie go w celu użycia. Warunkiem występowania przestępstwa nie jest regularne używanie tego dokumentu czy wyrządzenie szkody osobom trzecim poprzez to używanie - rozpoczęła prawniczka.

- Opisana powyżej sytuacja, dotycząca posiadania dokumentu, który "leży w szufladzie" i nie jest wykorzystywany, została stypizowana w paragrafie 3 wskazanego przepisu. Posiadanie sfałszowanego dyplomu, nawet jeśli nie wiąże się z nim korzystanie z niego, może być uznane za działanie wypełniające znamiona czynu wskazanego w art. 270 § 3 i wiązać się z karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 - dodała. Oznacza to oczywiście, że jeśli oskarżenia się potwierdzą, to kapitan naszej kadry może mieć spore problemy.