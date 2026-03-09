Porażka w dwumeczu z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla sprawia, że obecnie FC Barcelona skupia się już tylko na rozgrywkach ligowych i Lidze Mistrzów. Już we wtorek czeka ją kolejne starcie w europejskich pucharach i nie będzie to łatwa przeprawa.

Na ekipę Roberta Lewandowskiego czeka Newcastle, które ma sobie sporo do udowodnienia. "Sroki" nie potrafią złapać odpowiedniego rytmu, przeplatając zwycięstwa z porażkami, a do tego mają z "Blaugraną" ruchunki do wyrównania po porażce 1:2 w fazie ligowej Ligi Mistrzów z jesieni ubiegłego roku.

Trener Hansi Flick już sam przyznał, że obecna forma Ferrana Torresa jest znacznie słabsza od oczekiwanej, więc wiele wskazuje na to, że na placu gry będziemy mogli zobaczyć Roberta Lewandowskiego. A dodatkowym atutem jest fakt, że Polak ma ogromne doświadczenie w strzelaniu bramek angielskim zespołom.

Szykują się na Lewandowskiego, a Polak ma patent na Anglików. To im strzelał najwięcej

Okazuje się, że Newcastle - obok Tottenhamu, to jedyna drużyna, z którą Robert Lewandowski miał okazję mierzyć się do tej pory tylko raz. Najczęściej na drodze Polaka, spośród angielskich drużyn, los stawiał Arsenal - aż 8 spotkań. Większość z nich, bo aż 4, kończyły się zwycięstwami drużyny Robeta Lewandowskiego, a on sam miał udział przy ośmiu bramkach (4 gole i 4 asysty).

Podobne statystyki Polak wykręcił także w starciach z Chelsea, z którą jednak mierzył się o wiele rzadziej. Do tej pory były to zaledwie 3 mecze, ale to i tak pozwoliło "Lewemu" strzelić 3 bramki i zanotować 5 asyst.

Jedynymi ekipami z Anglii, którym Lewandowski do tej pory nie strzelił bramki były Liverpool i Manchester United. Nie zmienia to jednak faktu, że Polak i tak ma świetny bilans z drużynami z Premier League, bowiem strzelił im łącznie aż 11 bramek. Przy kolejnych 9. asystował.

Arsenal 8 meczów - (4-1-3) - 4 brameki, 4 asysty;

Manchester City 4 mecze - (2-1-1) - 1 bramka;

Chelsea 3 mecze - (2-0-1) - 3 bramki, 5 asyst;

Manchester United 2 mecze - (0-1-1) - 1 bramka;

Liverpool 2 mecze - (0-1-1);

Tottenham 1 mecz - (1-0-0) - 2 bramki;

Newcastle 1 mecz - (1-0-0)

Łącznie: 21 meczów - 10 wygranych, 4 remisy, 7 porażek - 11 bramek i 9 asyst

Pierwsze spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędzie się już we wtorek 10 marca na St. James' Park. Rewanż zaplanowany jest na środę 18 marca na Camp Nou. Relacja tekstowa z obu spotkań prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

Od teraz bramkowy dorobek Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony będzie przedstawiany w sekwencji trzycyfrowej AFP

Lewandowski jest najbardziej efektywnym strzelcem Barcelony Petr David Josek East News

Robert Lewandowski strzelił bramkę nr 700 GONGORANurPhotoNurPhoto via AFP AFP

