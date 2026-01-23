Prawda wyszła na jaw, tyle zarabia Lewandowski. Deklasacja w Barcelonie

Partner merytoryczny: Eleven Sports

W 2022 roku Robert Lewandowski zamienił Bayern Monachium i dołączył do FC Barcelona. Polak podpisał wówczas czteroletni kontrakt, na mocy którego jego zarobki były progresywne. Najwięcej, bowiem w okolicach 33 milionów euro za rok miał zarabiać w sezonie 2024/2025. Kwota ta jednak poszła znacznie w dół, o czym poinformował Transfermarkt. Co ciekawe, Polak jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w klubie.

Bez dwóch zdań Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Ten na przestrzeni lat osiągnął ogromne sukcesy, na czele z wygraną w Lidze Mistrzów w barwach Bayernu Monachium. W 2022 roku po ośmiu latach opuścił niemieckiego giganta i trafił do Barcelony. Tam Polak podpisał wtedy czteroletni kontrakt.

Co ciekawe, jego zarobki wcale nie były do końca związane z formą, bowiem umowa była skonstruowana w sposób progresywny. W pierwszym sezonie miał on zarabiać w okolicach 16 milionów euro. W mediach pojawiały się jednak bardzo zróżnicowane kwoty. W kolejnej kampanii kwota ta miała wzrosnąć w niecałych 21 mln euro, a w trakcie sezonu 2024/2025 kwota ta miała wynieść ponad 30 mln euro.

    Czwarty i zarazem ostatni sezon na mocy podpisanego wtedy kontraktu rozpoczął się w sierpniu 2025 roku. Przyszłość Polaka stoi pod znakiem zapytania, gdyż wraz z końcem aktualnych rozgrywek kończy się jego umowa. Mimo to Barcelona dalej nie zaproponowała napastnikowi oferty przedłużenia umowy.

    W tej kwestii pojawia się wiele artykułów, a z każdym dniem pojawia się coraz więcej informacji. Zdaniem hiszpańskich mediów Polak, aby pozostać w klubie ze stolicy Katalonii ma znacznie obniżyć aktualne zarobki. Te jakiś czas temu ujawnił portal Transfermarkt.

    Tyle zarabia Lewandowski. Wielka przewaga nad kolegami

    Jak się okazuje, 37-latek jest na tę chwilę najlepiej zarabiającym piłkarzem w całej Barcelonie. Aktualny kontrakt ma mu gwarantować takie same zarobki jak w sezonie 2023/2024, czyli 20,8 mln euro (ok. 87,5 mln złotych). Co ciekawe, jest to o 1,8 mln więcej od drugiego w tym zestawieniu piłkarza Barcelony, Frenkiego de Jonga.

      Najlepiej opłacanym piłkarzem w całej LaLiga jest natomiast Kylian Mbappe. Francuz może liczyć na ponad 31 mln euro za jeden sezon gry dla Realu Madryt. Polski napastnik na tle ligi zajmuje wysokie 6. miejsce.

