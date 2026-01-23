Prawda wyszła na jaw, tyle zarabia Lewandowski. Deklasacja w Barcelonie

Bez dwóch zdań Robert Lewandowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Ten na przestrzeni lat osiągnął ogromne sukcesy, na czele z wygraną w Lidze Mistrzów w barwach Bayernu Monachium. W 2022 roku po ośmiu latach opuścił niemieckiego giganta i trafił do Barcelony. Tam Polak podpisał wtedy czteroletni kontrakt.

Co ciekawe, jego zarobki wcale nie były do końca związane z formą, bowiem umowa była skonstruowana w sposób progresywny. W pierwszym sezonie miał on zarabiać w okolicach 16 milionów euro. W mediach pojawiały się jednak bardzo zróżnicowane kwoty. W kolejnej kampanii kwota ta miała wzrosnąć w niecałych 21 mln euro, a w trakcie sezonu 2024/2025 kwota ta miała wynieść ponad 30 mln euro.

Czwarty i zarazem ostatni sezon na mocy podpisanego wtedy kontraktu rozpoczął się w sierpniu 2025 roku. Przyszłość Polaka stoi pod znakiem zapytania, gdyż wraz z końcem aktualnych rozgrywek kończy się jego umowa. Mimo to Barcelona dalej nie zaproponowała napastnikowi oferty przedłużenia umowy.

W tej kwestii pojawia się wiele artykułów, a z każdym dniem pojawia się coraz więcej informacji. Zdaniem hiszpańskich mediów Polak, aby pozostać w klubie ze stolicy Katalonii ma znacznie obniżyć aktualne zarobki. Te jakiś czas temu ujawnił portal Transfermarkt.

Tyle zarabia Lewandowski. Wielka przewaga nad kolegami

Jak się okazuje, 37-latek jest na tę chwilę najlepiej zarabiającym piłkarzem w całej Barcelonie. Aktualny kontrakt ma mu gwarantować takie same zarobki jak w sezonie 2023/2024, czyli 20,8 mln euro (ok. 87,5 mln złotych). Co ciekawe, jest to o 1,8 mln więcej od drugiego w tym zestawieniu piłkarza Barcelony, Frenkiego de Jonga.

Rozwiń

Najlepiej opłacanym piłkarzem w całej LaLiga jest natomiast Kylian Mbappe. Francuz może liczyć na ponad 31 mln euro za jeden sezon gry dla Realu Madryt. Polski napastnik na tle ligi zajmuje wysokie 6. miejsce.

Koszmarny błąd Skorupskiego i szybki gol Celticu w meczu z Bologną. WIDEO Polsat Sport

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski Alberto Gardin East News

Robert Lewandowski LLUIS GENE East News