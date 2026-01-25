Prawda o Lewandowskim ujrzała światło dzienne. Siostra się nie hamowała

Robert Lewandowski od lat pozostaje ikoną polskiego futbolu i jednym z najbardziej utytułowanych napastników w historii światowej piłki. Kapitan reprezentacji Polski, wielokrotny król strzelców, zdobywca niezliczonych trofeów klubowych i indywidualnych, a obecnie napastnik legendarnego hiszpańskiego klubu - FC Barcelona. Jego nazwisko od dawna wykracza poza sport, a kolejne sukcesy sprawiają, że "Lewy" niezmiennie pozostaje w centrum uwagi, także podczas najważniejszych piłkarskich wydarzeń w Polsce.

Ze względu na napięty kalendarz, obowiązki klubowe i liczne podróże Robert Lewandowski często nie może osobiście pojawić się na krajowych galach i uroczystościach. W takich momentach bardzo często reprezentują go najbliżsi - mama Iwona oraz siostra Milena. Nie inaczej było podczas Gali Tygodnika "Piłka Nożna", uznawanej za najbardziej prestiżowe wydarzenie w polskim futbolu, gdzie nagrody przyznają przedstawiciele środowiska piłkarskiego, a nie kibice.

Milena Lewandowska-Miros ujawnia prawdę o relacjach z Robertem

W sobotę, 24 stycznia, poznaliśmy laureatów plebiscytu, a statuetkę dla Piłkarza Roku - już po raz trzynasty w karierze - otrzymał właśnie Robert Lewandowski. W imieniu napastnika FC Barcelona nagrodę odebrała jego siostra, Milena Lewandowska-Miros, dla której był to wyjątkowo symboliczny moment. Jak przyznała w rozmowie z Polsatem Sport, długo wzbraniała się przed wystąpieniami publicznymi w imieniu brata, ale uznała, że to dobry czas, by mieć taką pamiątkę.

Podczas rozmowy Milena wróciła także do rodzinnych wspomnień. Podkreśliła, że sport od zawsze był ważną częścią ich domu, a pasję do aktywności fizycznej zaszczepili im rodzice. Jednocześnie otwarcie przyznała, że międzynarodowa kariera Roberta wpłynęła na ich codzienne relacje. Liczne przeprowadzki, życie w różnych krajach i ciągłe wyjazdy sprawiły, że rodzeństwo rzadziej widuje się na co dzień.

Mimo tego Milena nie ma wątpliwości, jakim bratem jest Robert. Jak zdradziła, zawsze może na niego liczyć i wie, że niezależnie od odległości pozostaje dla niej ogromnym wsparciem. "Może jak on skończy karierę, to trochę odzyskam brata w takim codziennym znaczeniu" - przyznała szczerze. Na sportową emeryturę Roberta Lewandowskiego jednak na razie się nie zanosi.

Robert Lewandowski z siostrą Mileną i mamą Iwoną Kurnikowski AKPA

Milena Lewandowska, Radosław Miros Piętka Mieszko AKPA

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Jakub Kiwior asysta w meczu z Viktorią Pilzno [WIDEO] Polsat Sport