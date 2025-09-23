Prawda o Lewandowskim obnażona. To dlatego naciskał na transfer, wszystko stało się jasne
Trudno wymienić tytuł, którego Robert Lewandowski przez lata swojej długiej kariery nie zdobył. Przez kolejne lata kapitan reprezentacji Polski regularnie zapełniał swoją gablotkę, ale jednego triumfu przez długie lata mu brakowało. Kolejne niepowodzenia sprawiały, że w jego głowie kiełkowała myśl o zmianie pracodawcy. Po latach zdradzono, jak dużo "Lewy" był w stanie zrobić, by spełnić swoje ogromne marzenie.
Przez wiele lat kariery Robert Lewandowski w klubowym futbolu zdobył prawie wszystko. Zaczęło się od mistrzostwa Polski w Lechu Poznań, a niedługo później pojawiły się również kolejne mistrzostwa Niemiec z Borussią Dortmund oraz Bayernem. Nie inaczej było po przeprowadzce do Hiszpanii, w której wraz z FC Barceloną dwukrotnie okazywał się najlepszy na przestrzeni całego sezonu.
Przez długie lata w gablocie kapitana reprezentacji Polski brakowało pucharu za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Podejść było bardzo dużo, jednak finalnie okazało się to dużo trudniejsze, niż pierwotnie mogło to się wydawać. Jednym razem było tego bardzo blisko, a cała Polska była świadkami kapitalnej przygody "polskiego trio" z Dortmundu.
W sezonie 2013/14 Borussia w szalonych okolicznościach wyeliminowała Malagę, a w półfinale potrafiła utrzymać przewagę i wywalczyć awans do finału. W starciu z "Królewskimi" do historii przeszedł Lewandowski, który w półfinale Champions League aż czterokrotnie pokonał bramkarza Realu Madryt. Tamten sezon zakończył finał rozegrany na słynnym Wembley, w którym lepszy okazał się Bayern.
Lewandowski ciągle mówił o transferze. Zależało mu przede wszystkim na jednym
Transfer do Bawarii miał dać Lewandowskiemu zwycięstwo w Champions League. Bayern z pewnością dawał na to większe szanse, potencjał finansowy tego klubu był nieporównywalnie większy względem Borussii. I faktycznie, w Monachium było ku temu zdecydowanie bliżej. Barierą nie do przekroczenia przez wiele lat pozostał jednak półfinał, w którym Bayern aż trzykrotnie ulegał hiszpańskim drużynom.
Lewandowski w tym samym czasie znajdował się w swojej życiowej formie. Przez kolejne lata gry w Bayernie rywalizacja o koronę króla strzelców kręciła się wokół reprezentanta Polski. Nic więc dziwnego, że znajdujący się w najlepszym dla sportowca wieku niebywale skuteczny napastnik budził ogromne zainteresowanie największych klubów na świecie.
Rąbka tajemnicy w kontekście utrzymania "Lewego" w Monachium po wielu latach zdradził Karl-Heinz Rummenigge. Wieloletni dyrektor generalny Bayernu w rozmowie z "Kickerem" podzielił się ciekawą informacją. Zdaniem legendy niemieckiego futbolu Lewandowski każdego roku spotykał się z nim i wspominał o kolejnych ofertach napływających z innych klubów. Polak nosił się z zamiarem odejścia, a jego głównym argumentem była właśnie chęć sięgnięcia po Ligę Mistrzów. Jak wspomina Rummenigge, jego riposta była krótka, aczkolwiek treściwa.
Z Bayernem Monachium też możesz to wygrać
Historia pokazała, że nie było to tylko i wyłącznie myślenie życzeniowe niemieckiego działacza. Sezon 2019/20 przerwany wybuchem pandemii koronawirusa, finalnie okazał się najszczęśliwszym w karierze Lewandowskiego. Po wznowieniu rozgrywek UEFA zrezygnowała z tradycyjnych dwumeczów i skupiła wszystkie zespoły w Portugalii, gdzie rozegrano turniej finałowy.
W rywalizacji najlepszy okazał się Bayern, który w drodze do finału rozbił Barcelonę aż 8:2 i pokonał 3:0 Olympique Lyon - w każdym z tych spotkań "Lewy" notował po jednym trafieniu. W finale Polak nie strzelał, lecz po ostatnim gwizdku mógł przyznać rację Rummenigge. Bayern wygrał 1:0 z PSG i sięgnął po wymarzony triumf.
Odejście do Barcelony przedłużyło nadzieję Lewandowskiego na ponowny triumf w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. W poprzednim sezonie był tego naprawdę blisko, lecz ponownie w półfinale musiał uznać wyższość Interu. W pierwszej kolejce trwającej edycji Champions League Barcelona pokonała 2:1 Newcastle United.