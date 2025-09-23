Prawda o Lewandowskim obnażona. To dlatego naciskał na transfer, wszystko stało się jasne

Przez wiele lat kariery Robert Lewandowski w klubowym futbolu zdobył prawie wszystko. Zaczęło się od mistrzostwa Polski w Lechu Poznań, a niedługo później pojawiły się również kolejne mistrzostwa Niemiec z Borussią Dortmund oraz Bayernem. Nie inaczej było po przeprowadzce do Hiszpanii, w której wraz z FC Barceloną dwukrotnie okazywał się najlepszy na przestrzeni całego sezonu.

Przez długie lata w gablocie kapitana reprezentacji Polski brakowało pucharu za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Podejść było bardzo dużo, jednak finalnie okazało się to dużo trudniejsze, niż pierwotnie mogło to się wydawać. Jednym razem było tego bardzo blisko, a cała Polska była świadkami kapitalnej przygody "polskiego trio" z Dortmundu.

W sezonie 2013/14 Borussia w szalonych okolicznościach wyeliminowała Malagę, a w półfinale potrafiła utrzymać przewagę i wywalczyć awans do finału. W starciu z "Królewskimi" do historii przeszedł Lewandowski, który w półfinale Champions League aż czterokrotnie pokonał bramkarza Realu Madryt. Tamten sezon zakończył finał rozegrany na słynnym Wembley, w którym lepszy okazał się Bayern.

Lewandowski ciągle mówił o transferze. Zależało mu przede wszystkim na jednym

Transfer do Bawarii miał dać Lewandowskiemu zwycięstwo w Champions League. Bayern z pewnością dawał na to większe szanse, potencjał finansowy tego klubu był nieporównywalnie większy względem Borussii. I faktycznie, w Monachium było ku temu zdecydowanie bliżej. Barierą nie do przekroczenia przez wiele lat pozostał jednak półfinał, w którym Bayern aż trzykrotnie ulegał hiszpańskim drużynom.

Lewandowski w tym samym czasie znajdował się w swojej życiowej formie. Przez kolejne lata gry w Bayernie rywalizacja o koronę króla strzelców kręciła się wokół reprezentanta Polski. Nic więc dziwnego, że znajdujący się w najlepszym dla sportowca wieku niebywale skuteczny napastnik budził ogromne zainteresowanie największych klubów na świecie.

Rąbka tajemnicy w kontekście utrzymania "Lewego" w Monachium po wielu latach zdradził Karl-Heinz Rummenigge. Wieloletni dyrektor generalny Bayernu w rozmowie z "Kickerem" podzielił się ciekawą informacją. Zdaniem legendy niemieckiego futbolu Lewandowski każdego roku spotykał się z nim i wspominał o kolejnych ofertach napływających z innych klubów. Polak nosił się z zamiarem odejścia, a jego głównym argumentem była właśnie chęć sięgnięcia po Ligę Mistrzów. Jak wspomina Rummenigge, jego riposta była krótka, aczkolwiek treściwa.

Z Bayernem Monachium też możesz to wygrać

Historia pokazała, że nie było to tylko i wyłącznie myślenie życzeniowe niemieckiego działacza. Sezon 2019/20 przerwany wybuchem pandemii koronawirusa, finalnie okazał się najszczęśliwszym w karierze Lewandowskiego. Po wznowieniu rozgrywek UEFA zrezygnowała z tradycyjnych dwumeczów i skupiła wszystkie zespoły w Portugalii, gdzie rozegrano turniej finałowy.

W rywalizacji najlepszy okazał się Bayern, który w drodze do finału rozbił Barcelonę aż 8:2 i pokonał 3:0 Olympique Lyon - w każdym z tych spotkań "Lewy" notował po jednym trafieniu. W finale Polak nie strzelał, lecz po ostatnim gwizdku mógł przyznać rację Rummenigge. Bayern wygrał 1:0 z PSG i sięgnął po wymarzony triumf.

Odejście do Barcelony przedłużyło nadzieję Lewandowskiego na ponowny triumf w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. W poprzednim sezonie był tego naprawdę blisko, lecz ponownie w półfinale musiał uznać wyższość Interu. W pierwszej kolejce trwającej edycji Champions League Barcelona pokonała 2:1 Newcastle United.

