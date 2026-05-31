Pożegnanie z Lewandowskim, FC Barcelona otrzymała wiadomość. Transfer przekreślony

Jakub Rzeźnicki

W związku z odejściem Roberta Lewandowskiego wraz z końcem czerwca, FC Barcelona usilnie pracuje już na rynku transferowym nad znalezieniem jego następcy. Faworytem do tej roli i marzeniem Hansiego Flicka jest Julian Alvarez. Na przeszkodzie stoi jednak Atletico Madryt, niechętne na sprzedaż gwiazdy. Ponadto, w kolejce po Argentyńczyka ustawiło się już wielu europejskich gigantów. Do Barcelony dotarła w ostatnich dniach wiadomość, że jeden z nich wycofał się z wyścigu po transfer.

Gdy jasne stało się, że Robert Lewandowski nie przedłuży kontraktu i latem zmieni pracodawcę, FC Barcelona zintensyfikowała swoje działania mające na celu sprowadzenia nowego gwiazdy do środka ataku. Kandydatów było kilku.

Najczęściej w tym gronie wymieniano Joao Pedro z Chelsea i Juliana Alvareza z Atletico Madryt. To właśnie Argentyńczyk miał być pierwszym wyborem Hasiego Flicka. Problem w tym, że "Rojiblancos" nie chcą nawet słyszeć o sprzedaży, a na domiar złego wdali się wręcz w medialny konflikt z "Dumą Katalonii".

Jakby tego było mało, Barca ma świadomość, że przyjdzie jej o sprowadzenie snajpera z Madrytu rywalizować z kilkoma innymi topowymi klubami. A wiele z nich ma większe możliwości finansowe. Również Paris Saint-Germain umieściło Alvareza na swojej liście życzeń. 

Sam snajper ostrożnie podchodzi do kwestii zmiany środowiska. Jest gotowy pozostać w Atletico. Jeżeli jednak miałby zgodzić się na transfer, to według licznych źródeł jego pierwszym wyborem jest FC Barcelona. To właśnie pod skrzydła Flicka chciałby latem trafić.

PSG wycofuje się z wyścigu o Alvareza. Ważna wiadomość dla Barcelony

W ostatnich dniach do Barcelony dotarła niezwykle istotna wiadomość w kwestii przyszłości Alvareza. Jak ustalili dziennikarze "L'Equipe" PSG miało się jednak wycofać z wyścigu po reprezentanta Argentyny. Co było powodem?

Paryżanom nie spodobało się, że Alvarez waha się w kwestii przyszłości i nie wyraził wprost chęci przenosin na Parc des Princes, choć doszło już do spotkania z jego przedstawicielami. A PSG mogłoby mu zaoferować niemal na pewno lepsze warunki finansowe, aniżeli "Blaugrana".

Według "L'Equipe" w związku z tym tegoroczny triumfator Ligi Mistrzów ostatecznie rezygnuje z prób pozyskania Alvareza. Tym samym jego transfer do Francji został przekreślony.

To z kolei dobra wiadomość dla Barcelony. Odkąd klub objął Hansi Flick, ten stał się znów konkurencyjny nie tylko na boisku. Projekt sportowy realizowany przez niemieckiego szkoleniowca przyciąga największe gwiazdy, które jeszcze niedawno nie traktowały "Azulgrany" jako zespołu, w którym mogłyby się rozwijać i walczyć o najważniejsze trofea.

