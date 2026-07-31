Pożegnanie w Chicago. Jest głos z szatni Fire. Tak nazwał Lewandowskiego

Porażka 2:3 z Interem Miami i przegrana - także w delegacji - 1:3 z New York City. Tak wygląda bilans ostatnich meczów w wykonaniu Chicago Fire, odkąd w drużynie występuje Robert Lewandowski.

Drużyna "Strażaków" uległa w ostatnim czasie znacznej przebudowie. Straciła swojego najlepszego snajpera i czołowego dotychczas strzelca całej ligi MLS Hugo Cuypersa. Wydawało się, że Belg wciąż będzie siał postrach na amerykańskich boiskach, lecz teraz już o boku Roberta Lewandowskiego, ale transfer Polaka wiązał się ostatecznie z jego odejściem.

29-latek wyprowadzając się z "Wietrznego Miasta" postanowił dołączyć do ekipy Club de Futbol Monterrey, występującej w meksykańskiej lidze Liga MX.

Kapitan Chicago Fire komentuje odejście Cuypersa i formę Lewandowskiego

Jego odejście skomentował kapitan Chicago Fire Jack Elliott, którego cytuje poświęcony tej drużynie portal Meninred97.com.

- Myślę, że wszyscy dowiedzieliśmy się o tym mniej więcej w tym samym czasie, co reszta. To stało się bardzo szybko. Szkoda, że odchodzi. Trudno jest przyjąć stratę piłkarza takiej klasy, ale uważam, że to dla niego dobry krok. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby został z nami do końca sezonu i dłużej, ale tak właśnie jest w piłce nożnej. Czasami trzeba iść dalej - powiedział doświadczony defensor, który ma na koncie 281 występów w rozgrywkach MLS.

Odniósł się przy tym do nowego snajpera "Strażaków" - Roberta Lewandowskiego, wyrażając żywą wiarę w to, że jego umiejętności i niezwykle cenne doświadczenie okażą się pomocne dla całego zespołu.

Lewandowski ma mnóstwo pomysłów i ogromną wiedzę, którą może przekazać wszystkim

I kontynuując wypowiedź na temat polskiego napastnika, dodał: - Widział grę na najwyższym poziomie i ma mnóstwo mądrości, którą może się dzielić z innymi. Wydaje mi się, że idealnie się wpasował. Od samego początku wyglądał na sprawnego i w świetnej formie, więc nie mogę się doczekać, by móc dalej oglądać go w akcji.

Robert Lewandowski JARED LENNON AFP

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Lynne Sladky East News





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