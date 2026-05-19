Pożegnanie Lewandowskiego, a tu taka "groźba". Polak wzięty za cel. Wymowna deklaracja

Po wielu miesiącach dywagacji i braku pewności co do przyszłości Roberta Lewandowskiego, w miniony weekend stało się jasne, że kapitan reprezentacji Polski w przyszłym sezonie nie będzie zakładał koszulki FC Barcelona. Doświadczony napastnik o decyzji poinformował w sobotnie popołudnie, a nieco ponad dwadzieścia cztery godziny później odbył się jego pożegnalny mecz na Camp Nou. Lewandowski został pożegnany jak prawdziwa legenda.

Zejście zawodnika z boiska, jego przemowa oraz późniejsze sceny na stadionie w Barcelonie pokazywały dobitnie, że Polak zżył się z klubem i kibicami i będzie dobrze wspominał swój czas w stolicy Katalonii. To kolejne miejsce, w którym Lewandowski zapisał ważne karty historii futbolu, a przede wszystkim swojej kariery. Jego wielu dokonań z Bayernu Monachium, czy Barcelony nikt mu nie zabierze.

Harry Kane wysłał jasny sygnał. Chce pobić rekord Lewandowskiego

Są jednak osiągnięcia, które wciąż są w pewien sposób zagrożone. Mowa między innymi o rekordzie strzeleckim w Bundeslidze. W sezonie 2020/2021 Lewandowski zdobył w sumie 41 bramek w lidze i pobił rekord, który wydawał się nie do pobicia. Wcześniej najlepszy wynik strzelecki należał do legendarnego Gerda Muellera, który w jednym sezonie uzbierał 40 trafień. Polak okazał się o jedną bramkę lepszy i teraz to jego rezultat widnieje na szczycie listy wszech czasów.

Wydawać by się mogło, że taki rekord przetrwa latami. Ale w ostatnich sezonach w wybitnej formie jest Harry Kane, który zarówno dwa sezony temu, jak i obecnie był na dobrej drodze, aby pobić osiągnięcie Lewandowskiego. Ostatecznie napastnikowi Bayernu Monachium w obu przypadkach zabrakło sześciu trafień, żeby przeskoczyć Polaka.

Jak jednak wyznał Kane w rozmowie z niemieckimi mediami, jednym z jego celów w kolejnych rozgrywkach, będzie właśnie przebicie strzeleckiego rekordu Lewandowskiego. "To jest mój cel. Zawsze powtarzam, że zależy to od tego, by dużo grać i pozostawać w wysokiej formie. Postaram się kontynuować, to co robiłem dotychczas. Pobicie rekordu z pewnością nie jest niemożliwe" - "zagroził" napastnik reprezentacji Anglii cytowany przez monachijski TZ.

