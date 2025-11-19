Robert Lewandowski na przestrzeni kariery w Barcelonie miał wielu konkurentów do gry w wyjściowym składzie. Żaden z nich, poza Ferranem Torresem w ostatnim czasie nie był jednak w stanie nawet nawiązać z nim rywalizacji.

Zwrot akcji ws. Ansu Fatiego. Hiszpan przestał grać

Gdy stery "Dumy Katalonii" objął Hansi Flick, kibice liczyli, że trenerowi uda się odbudować Ansu Fatiego. Po wielu poważnych kontuzjach wychowanek nie prezentował już nawet w 50 procentach jakości, jaką zachwycał przed laty. Nie pomagała nawet obecność "Lewego", który starał się z nim współpracować na boisku.

FC Barcelona zdecydowała się ostatecznie wypożyczyć Fatiego do AS Monaco. Początek przygody z klubem z Ligue 1 był bardzo obiecujący. W pięciu spotkaniach wychowanek "Blaugrany" strzelił sześć goli, a jego stosunek liczby minut na boisku do bramek był imponujący - średnio strzelał co 41 minut. Niestety nastąpił zwrot akcji.

Sytuacja zmieniła się niemal o 180 stopni, gdy z Monaco odszedł Adi Hutter, a na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Sebastien Pocognoli. Zmienił on system i nagle dla Hiszpana zabrakło miejsca w podstawowym składzie. Dość powiedzieć, że w trzech ostatnich meczach zagrał on łącznie tylko 55 minut.

FC Barcelona martwi się o przyszłość Fatiego. Nici z zarobku na sprzedaży?

Po kapitalnym początku w nowych barwach włodarze AS Monaco byli już niemal przekonani co do aktywowania klauzuli wykupu wychowanka Barcelony. Teraz jednak, jak donosi Luis F. Rojo z redakcji "MARCA", zaczęli się wahać. Opcja transferu definitywnego opiewa na 11 milionów euro. A "Dumie Katalonii" te pieniądze bardzo by się przydały.

FC Barcelona jest zaskoczona faktem, że nowy trener przestał stawiać na Ansu Fatiego. Klub coraz mocniej niepokoi się o przyszłość wychowanka, zwłaszcza że ten nie liczy się w planach Hansiego Flicka. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, Barca już w styczniu zacznie szukać dla 23-latka nowej drużyny.

