Pożegnanie gwiazdy z Lewandowskim, a teraz nagły zwrot akcji? FC Barcelona zaskoczona

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

FC Barcelona wciąż zmaga się z poważnymi problemami finansowymi, dlatego zimą prawdopodobnie nie będzie w stanie przeprowadzić żadnych transferów. Z tego względu mistrzowie Hiszpanii szukają okazji na zarobek, gdzie się da. Niestety dla nich w sprawie jednej z gwiazd doszło do zwrotu akcji. Jeśli sytuacja się nie ustabilizuje, Barca nie zarobi na sprzedaży gwiazdy, która latem musiała pożegnać się z kolegami z drużyny na czele z Robertem Lewandowskim.

Ansu Fati, Robert Lewandowski i Pedri
Ansu Fati, Robert Lewandowski i PedriNurPhotoGetty Images

Robert Lewandowski na przestrzeni kariery w Barcelonie miał wielu konkurentów do gry w wyjściowym składzie. Żaden z nich, poza Ferranem Torresem w ostatnim czasie nie był jednak w stanie nawet nawiązać z nim rywalizacji.

Zwrot akcji ws. Ansu Fatiego. Hiszpan przestał grać

Gdy stery "Dumy Katalonii" objął Hansi Flick, kibice liczyli, że trenerowi uda się odbudować Ansu Fatiego. Po wielu poważnych kontuzjach wychowanek nie prezentował już nawet w 50 procentach jakości, jaką zachwycał przed laty. Nie pomagała nawet obecność "Lewego", który starał się z nim współpracować na boisku.

FC Barcelona zdecydowała się ostatecznie wypożyczyć Fatiego do AS Monaco. Początek przygody z klubem z Ligue 1 był bardzo obiecujący. W pięciu spotkaniach wychowanek "Blaugrany" strzelił sześć goli, a jego stosunek liczby minut na boisku do bramek był imponujący - średnio strzelał co 41 minut. Niestety nastąpił zwrot akcji.

Sytuacja zmieniła się niemal o 180 stopni, gdy z Monaco odszedł Adi Hutter, a na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Sebastien Pocognoli. Zmienił on system i nagle dla Hiszpana zabrakło miejsca w podstawowym składzie. Dość powiedzieć, że w trzech ostatnich meczach zagrał on łącznie tylko 55 minut.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
    FC Barcelona martwi się o przyszłość Fatiego. Nici z zarobku na sprzedaży?

    Po kapitalnym początku w nowych barwach włodarze AS Monaco byli już niemal przekonani co do aktywowania klauzuli wykupu wychowanka Barcelony. Teraz jednak, jak donosi Luis F. Rojo z redakcji "MARCA", zaczęli się wahać. Opcja transferu definitywnego opiewa na 11 milionów euro. A "Dumie Katalonii" te pieniądze bardzo by się przydały.

    FC Barcelona jest zaskoczona faktem, że nowy trener przestał stawiać na Ansu Fatiego. Klub coraz mocniej niepokoi się o przyszłość wychowanka, zwłaszcza że ten nie liczy się w planach Hansiego Flicka. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, Barca już w styczniu zacznie szukać dla 23-latka nowej drużyny.

    Jon Dahl Tomasson doczekał się w Szwecji... pomnika.
    Piłkarz w biało-czerwonym stroju drużyny AS Monaco kontroluje piłkę na murawie stadionu podczas meczu, w tle widać kibiców na trybunach i reklamę.
    Ansu FatiFEPNewspix.pl
    Piłkarz w pomarańczowej koszulce z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, wykonujący gest ręką, znajduje się na tle rozmazanego stadionu.
    Robert LewandowskiMARCEL VAN DORSTAFP
    Dwóch piłkarzy w złotych strojach drużyny FC Barcelona stoi na boisku, jeden z nich nosi koszulkę z nazwiskiem Lewandowski i numerem 9, drugi z numerem 10. W tle rozmyta publiczność stadionowa.
    Robert Lewandowski i Ansu FatiJOSE JORDANAFP

