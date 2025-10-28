Pożegnalny wpis Roberta Lewandowskiego. To koniec. Kapitan reprezentacji Polski mu podziękował
Robert Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił pożegnalny wpis, w którym podziękował Grzegorzowi Krychowiakowi za wszystkie wspólne chwile spędzone razem w reprezentacji Polski - a tych było co niemiara. Chwilę później ostatni z wymienionych udostępnił relację kapitana na swoim profilu na portalu Instagram. - Dzięki za wszystko - napisał Lewandowski nad wspólnym zdjęciem z Krychowiakiem.
W ostatnich dniach Grzegorz Krychowiak poinformował oficjalnie, że zakończył sportową karierę. Decyzję tę podjął w wieku 35 lat.
Grzegorz Krychowiak pierwsze poważne kroki w profesjonalnej piłce stawiał w 2009 roku we francuskim Girondins Bordeaux. Wcześniej jako młodzieżowiec grał w Stali Szczecin, Arce Gdynia oraz właśnie w zespole "Żyrondystów".
Krychowiak był mocno związany z Francją. Później grał jeszcze dla klubów takich jak: Nantes czy Stade Reims. Była również całkowicie nieudana przygoda w Paris Saint-Germain.
Najlepsze lata swojej kariery były reprezentant Polski przeżył jednak w Hiszpanii - jako zawodnik Sevilli. Z drużyną tą zdobył aż dwa trofea za zwycięstwa w Lidze Europy. W latach 2014-16 uchodził również za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie.
Robert Lewandowski żegna wybitnego reprezentanta Polski. "Dzięki za wszystko"
Na Euro 2016 Krychowiak odegrał kluczową rolę w sukcesie kadry Adama Nawałki. Można się domyślać, że to właśnie za ten wspólnie spędzony okres Robert Lewandowski podziękował swojemu koledze szczególnie.
Grzegorz Krychowiak to wybitny reprezentant Polski. W trakcie swojej piłkarskiej kariery w narodowych barwach wystąpił dokładnie 100 razy. Zdobył 5 goli.
Swój ostatni mecz Grzegorz Krychowiak rozegrał w barwach Mazura Radzymin, którego właścicielem jest były raper o pseudonimie Quebonafide.
Grzegorz Krychowiak w poniedziałek 27 października na portal Instagram wstawił swoje zdjęcia ze wszystkich klubów, w jakich grał. Znalazło się tam aż 14 fotografii, licząc reprezentację Polski.
Były piłkarz zdążył już ogłosić, że 27 listopada odbędzie się premiera filmu dokumentalnego z nim w roli głównej. "Krychowiak. Krok od szczytu" będzie można obejrzeć na platformie Sky Showtime.