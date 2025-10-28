W ostatnich dniach Grzegorz Krychowiak poinformował oficjalnie, że zakończył sportową karierę. Decyzję tę podjął w wieku 35 lat.

Grzegorz Krychowiak pierwsze poważne kroki w profesjonalnej piłce stawiał w 2009 roku we francuskim Girondins Bordeaux. Wcześniej jako młodzieżowiec grał w Stali Szczecin, Arce Gdynia oraz właśnie w zespole "Żyrondystów".

Krychowiak był mocno związany z Francją. Później grał jeszcze dla klubów takich jak: Nantes czy Stade Reims. Była również całkowicie nieudana przygoda w Paris Saint-Germain.

Najlepsze lata swojej kariery były reprezentant Polski przeżył jednak w Hiszpanii - jako zawodnik Sevilli. Z drużyną tą zdobył aż dwa trofea za zwycięstwa w Lidze Europy. W latach 2014-16 uchodził również za jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie.

Robert Lewandowski żegna wybitnego reprezentanta Polski. "Dzięki za wszystko"

Na Euro 2016 Krychowiak odegrał kluczową rolę w sukcesie kadry Adama Nawałki. Można się domyślać, że to właśnie za ten wspólnie spędzony okres Robert Lewandowski podziękował swojemu koledze szczególnie.

Pożegnalny wpis Roberta Lewandowskiego do Grzegorza Krychowiaka

Grzegorz Krychowiak to wybitny reprezentant Polski. W trakcie swojej piłkarskiej kariery w narodowych barwach wystąpił dokładnie 100 razy. Zdobył 5 goli.

Swój ostatni mecz Grzegorz Krychowiak rozegrał w barwach Mazura Radzymin, którego właścicielem jest były raper o pseudonimie Quebonafide.

Grzegorz Krychowiak w poniedziałek 27 października na portal Instagram wstawił swoje zdjęcia ze wszystkich klubów, w jakich grał. Znalazło się tam aż 14 fotografii, licząc reprezentację Polski.

Były piłkarz zdążył już ogłosić, że 27 listopada odbędzie się premiera filmu dokumentalnego z nim w roli głównej. "Krychowiak. Krok od szczytu" będzie można obejrzeć na platformie Sky Showtime.

