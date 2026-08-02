Pożegnali Lewandowskiego. Flick szybko może tego pożałować. Barcelona w opałach
Wydawało się, że sprowadzenie klasowego napastnika do FC Barcelona będzie jedynie kwestią czasu. Tymczasem w ekipie mistrzów Hiszpanii mogą mieć poważny problem po odejściu Roberta Lewandowskiego. Wiele wskazuje na to, że do reprezentanta Polski może dołączyć Ferran Torres, bo temat jego transferu do PSG odżył na nowo. Co więcej, próby pozyskania Juliana Alvareza wydają się być skazane na porażkę.
O potrzebie wzmocnienia linii ataku w FC Barcelona wiadomo od dawna. Gdy Robert Lewandowski był jeszcze piłkarzem Dumy Katalonii transfer napastnika można było odkładać nieco w czasie, ale gdy stało się jasne, że kapitan reprezentacji Polski odejdzie z zespołu, klub zaczął starania o Juliana Alvareza, który od dawna jest numerem jeden jeśli chodzi o listę życzeń Barcelony. Wiele wskazuje jednak na to, że transfer nie dojdzie do skutku.
Atletico Madryt stawia twarde weto w tej sprawie i nie zamierza sprzedawać napastnika do ligowego rywala, a na pewno nie za cenę, jaką proponuje Blaugrana. Z drugiej strony mistrzowie Hiszpanii nie zamierzają naginać budżetu i nie chcą przepłacać. Co jednak ciekawe, może się okazać, że odejście Lewandowskiego nie będzie jedynym odejściem napastnika z Barcelony.
Torres bliski odejścia z Barcelony. Blaugrana w opałach
Według mediów z Hiszpanii wrócił temat transferu Ferrana Torresa do Paris Saint-Germain. O takiej możliwości mówiono jeszcze podczas mistrzostw świata. Przez kilka dni wiele wskazywało na to, że mistrz świata z reprezentacją Hiszpanii jednak zostanie w Barcelonie, ale na przełomie lipca i sierpnia ponownie zaczęto mówić o transferze. Według dziennikarza Matteo Moretto Torres jest otwarty na dołączenie do PSG, gdyż rozmowy z Barceloną o nowym kontrakcie utknęły w miejscu, a Duma Katalonii zdaje sobie sprawę z możliwego odejscia napastnika.
Kibice Dumy Katalonii mogą być o tyle zaniepokojeni całą sytuacją, że według Ramona Besy, klub może nie pozyskać żadnego napastnika, jeśli nie uda się ściągnąć na Camp Nou Alvareza. "Hansi Flick życzy sobie sprowadzenia Alvareza, a zarząd zgadza się z takim życzeniem" - powiedział Besa w programie El Larguero.
"Jeśli ten transfer nie będzie możliwy, być może Barca nie pozyska żadnego napastnika, ponieważ dostępne alternatywy są mniej atrakcyjne" - dodał dziennikarz. Istnieje więc możliwość, że mistrzowie Hiszpanii nie będą mieli w swoich szeregach typowej "9", która będzie odpowiedzialna za zdobywanie bramek. Być może Flick i Barcelona szybko pożałują, że Lewandowskiego nie będzie nawet na ławce rezerwowych.