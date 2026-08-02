Pożegnali Lewandowskiego. Flick szybko może tego pożałować. Barcelona w opałach

O potrzebie wzmocnienia linii ataku w FC Barcelona wiadomo od dawna. Gdy Robert Lewandowski był jeszcze piłkarzem Dumy Katalonii transfer napastnika można było odkładać nieco w czasie, ale gdy stało się jasne, że kapitan reprezentacji Polski odejdzie z zespołu, klub zaczął starania o Juliana Alvareza, który od dawna jest numerem jeden jeśli chodzi o listę życzeń Barcelony. Wiele wskazuje jednak na to, że transfer nie dojdzie do skutku.

Atletico Madryt stawia twarde weto w tej sprawie i nie zamierza sprzedawać napastnika do ligowego rywala, a na pewno nie za cenę, jaką proponuje Blaugrana. Z drugiej strony mistrzowie Hiszpanii nie zamierzają naginać budżetu i nie chcą przepłacać. Co jednak ciekawe, może się okazać, że odejście Lewandowskiego nie będzie jedynym odejściem napastnika z Barcelony.

Torres bliski odejścia z Barcelony. Blaugrana w opałach

Według mediów z Hiszpanii wrócił temat transferu Ferrana Torresa do Paris Saint-Germain. O takiej możliwości mówiono jeszcze podczas mistrzostw świata. Przez kilka dni wiele wskazywało na to, że mistrz świata z reprezentacją Hiszpanii jednak zostanie w Barcelonie, ale na przełomie lipca i sierpnia ponownie zaczęto mówić o transferze. Według dziennikarza Matteo Moretto Torres jest otwarty na dołączenie do PSG, gdyż rozmowy z Barceloną o nowym kontrakcie utknęły w miejscu, a Duma Katalonii zdaje sobie sprawę z możliwego odejscia napastnika.

Kibice Dumy Katalonii mogą być o tyle zaniepokojeni całą sytuacją, że według Ramona Besy, klub może nie pozyskać żadnego napastnika, jeśli nie uda się ściągnąć na Camp Nou Alvareza. "Hansi Flick życzy sobie sprowadzenia Alvareza, a zarząd zgadza się z takim życzeniem" - powiedział Besa w programie El Larguero.

"Jeśli ten transfer nie będzie możliwy, być może Barca nie pozyska żadnego napastnika, ponieważ dostępne alternatywy są mniej atrakcyjne" - dodał dziennikarz. Istnieje więc możliwość, że mistrzowie Hiszpanii nie będą mieli w swoich szeregach typowej "9", która będzie odpowiedzialna za zdobywanie bramek. Być może Flick i Barcelona szybko pożałują, że Lewandowskiego nie będzie nawet na ławce rezerwowych.

Robert Lewandowski Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ferran Torres ANDER GILLENEA AFP





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