Pożar w kadrze. Lewandowski był w USA, nagle głos ws. kapitana. "Temat zamknięty"

Tuż przed starciem z Holandią, uwaga kibiców reprezentacji Polski, dziennikarzy, zawodników i sztabu szkoleniowego powinna być skupiona na przyszłym rywalu, a nie na wojażach Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski udając się do USA, zamiast do Warszawy, wywołał jednak niemałą dyskusję. Jeden z byłych reprezentantów Polski, Jakub Wawrzyniak postanowił dosadnie i krótko skomentować to, co obecnie dzieje się wokół "Lewego".

Pierwszy dzień listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski zdominowała informacja mówiąca o tym, że Robert Lewandowski z opóźnieniem dotrze do Warszawy, bowiem przystankiem na jego trasie będą Stany Zjednoczone Ameryki.

Długo nie musieliśmy czekać na informacje, po co kapitan reprezentacji Polski wybiera się za Ocean Atlantycki i jak przekazuje "RMF FM", Lewandowski ma uczestniczyć w historycznym dla Polski wydarzeniu. Nie obyło się jednak bez komentarzy, a na antenie "TVP Sport" głos zabrali Tomasz Iwan i Jakub Wawrzyniak.

O ile ten pierwszy nie ukrywał, że podróż na drugi koniec świata może mieć negatywny wpływ na kapitana biało-czerwonych, tak Wawrzyniak stanął po stronie "Lewego".

Dosadne słowa w sprawie wyjazdu Roberta Lewandowskiego do USA. Były reprezentant ucina, "temat zamknięty".

- Cieszy nas świetna dyspozycja Roberta - strzelone 3 bramki i zazwyczaj po takim meczu jest szybka regeneracja i wyjazd na kadrę. Tak to się odbywało. (…) Daleka podróż, zmiana strefy czasowej - nie wydaje mi się, że to może korzystnie wpłynąć na zawodnika przed ważnym mecze... Wiemy, że każda godzina jest istotna, żeby jak najszybciej dojść do siebie. Myślę, że to nie współgra z tym, co nas czeka w piątek - stwierdził Iwan.

Przy okazji Roberta takie podróże zawsze będą szeroko komentowane. Jeżeli to było zaplanowane, a było pewnie planowane wcześniej i ewentualne planowanie musiało być w porozumieniu ze sztabem - jeżeli było zielone światło, to dla mnie jest temat zamknięty.
Jakub Wawrzyniak na antenie "TVP Sport".

O tym, czy temat faktycznie zostanie zamknięty, przekonamy się w kolejnych dniach, przede wszystkim po meczu z Holandią. Ewentualny słaby występ Roberta Lewandowskiego z pewnością może zostać szeroko komentowany właśnie przez pryzmat tej sytuacji.

Spotkanie Polska - Holandia odbędzie się już 14 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Trzy dni później biało-czerwoni zmierzą się z Maltą na wyjeździe. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Relacje tekstowe obu meczów dostępne będą na portalu sport.interia.pl.

