Powrót Roberta Lewandowskiego stał się faktem. I to w jakim stylu, poruszenie

Klubowe Mistrzostwa Świata musiały zaspokoić apetyty fanów na wielki futbol , w oczekiwaniu na rozpoczęcie nowego sezonu 2025/2026. Kiedy wybrani walczyli w USA, piłkarze FC Barcelony, w tym oczywiście również Robert Lewandowski , mogli cieszyć się wolnym czasem i odpoczywać po wymagającym sezonie. Polski napastnik wygląda jednak na spragnionego gry , bowiem wrócił do pełnych treningów, a nagranie z jego udziałem wywołało poruszenie . Kibice nie mogą wyjść z podziwu.

Powiedzieć, że poprzedni sezon był ciężki dla piłkarzy FC Barcelony, to jakby nie powiedzieć niczego. Piłkarze prowadzeni przez Hansiego Flicka niemalże do samego końca walczyli na wszystkich frontach. Jedynym ułatwieniem było dla nich zapewnienia sobie mistrzostwa na kilka kolejnej przed końcem rozgrywek La Liga oraz odpadnięcie w półfinale Ligi Mistrzów.

Przez brak kwalifikacji do Klubowych Mistrzostw Świata, ekipa ze stolicy Katalonii mogła odetchnąć w ostatnich tygodniach i nacieszyć się urlopem, który m.in. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski spędzali z rodziną . Były kapitan reprezentacji Polski jednak nie zapominał o tym, jak ważne są regularne ćwiczenia i w pewnym momencie postanowił nawet opublikować nagranie ze swojego treningu . To jednak nie koniec.

Na kilka dni przed powrotem zawodników Barcelony do klubu, gdzie 13 lipca rozpocznie się obóz przygotowawczy do następnego sezonu, na TikTokowym profilu Barcelony pojawiło się kolejne nagranie z udziałem "Lewego" , który swoimi umiejętnościami, szybkością oraz techniką mógłby zawstydzić wielu młodszych od siebie kolegów.

Materiał na TikToku Barcelony natychmiast zaczął cieszyć się olbrzymią popularnością , znacznie przewyższając zasięgami inne materiały, dobijając do 3,5 miliona wyświetleń . Internauci w komentarzach wskazywali, że Polak jest zdecydowanie lepszy, chociażby od Karima Benzemy , który przez lata był filarem ofensywy Realu Madryt. Nie zabrakło również słów o najlepszym napastniku w historii .

Powrót piłkarzy do treningów zaplanowano na 13 lipca, jednak wielu z podopiecznych Hansiego Flicka postanowiło przerwać swoje urlopu i wcześniej zameldować się w ośrodku treningowym mistrzów Hiszpanii. Po Ronaldzie Araujo zrobił to również Marc-Andre ter Stegen, który wciąż liczy na to, że Hansi Flick zmieni zdanie i uczyni z niego "1" w bramce.