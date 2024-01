Miał być kolejny tytuł, a skończyło się na srogim rozczarowaniu. Piłkarze FC Barcelona zostali w niedzielnym finale Superpucharu Hiszpanii rozbici przez Real Madryt, który wygrał 4:1 . "Królewscy" już po 10 minutach prowadzili dwoma bramkami. I choć potem nadzieję na odwrócenie losów meczu dał "Dumie Katalonii" Robert Lewandowski, strzelając w 33. minucie kapitalnego gola , popisując się widowiskowym wolejem, w ostatecznym rozrachunku było to tylko honorowe trafienie.

Sam Robert Lewandowski został po spotkaniu dość bezwzględnie oceniony przez hiszpańskie media , które zauważyły, że choć reprezentant Polski trafił do siatki, poza tym w pozostałej części meczu niewiele dawał swojej drużynie.

Jedyna odpowiednia piłka, jaka do niego trafiła po odbiciu od rywala, zakończyła się "armatnim strzałem", który wylądował w siatce. Poza tym walczył bezowocnie z obrońcami Realu Madryt

Po ostatnim gwizdku sędziego przygnębieni piłkarze FC Barcelona musieli patrzeć na to, jak Real Madryt wznosi do góry trofeum za triumf w Superpucharze Hiszpanii. Kamery telewizyjne wyłapały, jak piłkarzy "Królewskich" oklaskiwał na murawie trener "Blaugrany" - Xavi Hernandez. Później hiszpańskiego szkoleniowca i jego podopiecznych czekała długa droga z Arabii Saudyjskiej na Półwysep Iberyjski. Dotarli oni do swoich domów w poniedziałek, jeszcze przed południem.