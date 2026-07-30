Powrót Messiego, czas na starcie z Lewandowskim. Za oceanem szykują się na hit

Leo Messi i jego koledzy z reprezentacji Argentyny byli na naprawdę dobrej drodze by obronić tytuł mistrzów świata wywalczony w 2022 roku w Katarze - w wielkim finale mundialu 2026, który odbył się nieopodal Nowego Jorku, "Albicelestes" ulegli jednak Hiszpanii 0:1.

Niemniej Messi zakończył turniej najpóźniej jak się dało, czyli 19 lipca - i zaraz po nim udał się na krótki, acz z pewnością zasłużony urlop. Wypoczynek jednak naturalnie sprawił, że nie brał on prze pewien czas udziału w meczach Interu Miami.

Tym samym ominęła nas okazja do obejrzenia starcia "La Pulgi" z Robertem Lewandowskim podczas niedawnej potyczki "The Herons" z Chicago Fire, do której doszło dokładnie w nocy z 22 na 23 lipca czasu polskiego. Teraz jednak szykuje się zwrot akcji.

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Messi znowu w akcji w barwach Interu Miami. Rywalizacja z Lewandowskim już nieunikniona?

Florydzkie "Czaple" zdążyły pochwalić się w sieci, że Messi powrócił już do regularnych treningów w klubie - i jeśli nie wyłapie on kontuzji to nie zapowiada się na to, by miał on wypadać na dłużej ze składu IM.

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Tym samym już naprawdę niedługo powinniśmy się w końcu doczekać meczu, w którym na murawie jednocześnie obejrzymy Argentyńczyka i "Lewego" - dojdzie do niego w ramach rozgrywek Major League Soccer dokładnie 10 września o godz. 02.30 czasu polskiego.

Dodatkowym smaczkiem w tej rywalizacji jest fakt, że Inter i Fire rywalizują ze sobą obecnie o jak najwyższą lokatę w tabeli Konferencji Wschodniej - klub z Miami jest drugi w klasyfikacji i ma nad czwartymi "Strażakami" 11 punktów przewagi, natomiast nie można wykluczyć, że do września ta różnica może nieco stopnieć...

Leo Messi PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Leo Messi Ed Zurga/Associated Press/East News East News

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News





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