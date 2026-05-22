Powiedział wprost o Lewandowskim. Widziałby "powtórkę". Już padło nazwisko

Robert Lewandowski ma na koncie 192 mecze w Barcelonie. Liczba ta może się podnieść już tylko do 193, bo zespołowi pozostało ostatnie starcie sezonu przeciwko Valencii (niedziela, godzina 21:00), a polski napastnik niebawem zmieni klub. W stolicy Katalonii spędził cztery sezony. Choć nie udało się podbić Europy (półfinał w 2024/25), to na krajowym podwórku sprawy poukładały się dla niego wyśmienicie, zdobył trzy tytuły LaLiga.

Trudno więc dziwić się, że felietonista tamtejszego dziennika "Sport" Joan Maria Batlle określa tę współpracę jako "idealną". Jak przekonuje, nasz rodak zostawił po sobie w zespole kilka wartych zapamiętania "lekcji".

Najważniejszą z nich jest "zaangażowanie", czyli determinacja, z jaką zamienił - jak czytamy - "wielki Bayern Monachium" na "Barcelonę, która była wtedy bez tożsamości". Hiszpan podkreślił zapał "RL9" do transferu, choć też podkreślił rolę prezesa Joana Laporty, jego intuicję.

Nie wyobrażam sobie innego prezesa, który zaryzykowałby pozyskanie drogiego piłkarza w wieku prawie 34 lat

Joan Batlle: Harry Kane idealnym następcą Lewandowskiego. Spełnia warunki ludzkie

- Lewandowski rozbudził nadzieje kibiców, którzy mieli za sobą oglądanie takich piłkarzy jak Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubemayang, Adama Traore... i nagle przekonali się, że klub wciąż jest w stanie przyciągnąć światową gwiazdę. Był to zastrzyk morale i poczucia własnej wartości - podkreślił.

Pewnie mógłby wymienić jeszcze kilka innych nazwisk. Jeszcze kilka lat temu w ofensywie drużyny widzieliśmy Francisco Trincao, Martina Braitwaite'a, Eza Abde, Yusufa Demira, Ferrana Jutglę czy Luuka de Jonga.

- Najlepsze dopiero nadeszło. "Lewy" nie przyszedł tu, by kończyć karierę. Zaangażował się maksymalnie, grał na najwyższym poziomie, był liderem i wzorem dla młodych zawodników z akademii. A wszystko to z pokorą, godząc się nawet na mniej znaczącą rolę w swoim ostatnim sezonie. Ani jednej skargi, ani jednego złego spojrzenia, maksymalny szacunek i współpraca z Flickiem - dodał.

Batlle ma konkluzję: "nikt nie jest za drogi i za stary, jeśli jest dobrym człowiekiem i profesjonalistą podzielającym wartości klubu". Uważa, że taki profil spełnia Harry Kane i nie rozumie, dlaczego działacze nie zrobili więcej, by spróbować go ściągnąć. Anglik niedługo będzie obchodził 33. urodziny. To byłaby - jak pisze sam felietonista - "powtórka manewru" z 2022 roku. "Lewy" przychodząc do Barcelony miał rocznikowo 34 lata.

