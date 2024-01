Żona Roberta Lewandowskiego nie mogła tak tego zostawić. "Biedna ty"

Odpowiedź? Bardzo zdecydowana. Anna zapewniła, że dzieci są i dla niej i dla męża zawsze na pierwszym miejscu. Nie należy ferować wyroków po obejrzeniu kilku zdjęć czy filmików w sieci. "Biedna ty, jeśli myśląc, że Instagram to całe życie. To my udostępniamy to, co uważamy za słuszne, nasze profile to przede wszystkim praca, mało pokazujemy życia prywatnego, bo tego nie chcemy! Dzieci uczestniczą w całym naszym życiu! Ręce opadają, jak ludzie żyją tylko przez pryzmat Instagrama. To bardzo smutne" - wyjaśniła żona Roberta Lewandowskiego.