Potwierdziły się domysły o Lewandowskim. Jest dokładnie tak, jak wszyscy myśleli

O ile kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygasa za kilka miesięcy, a nadal nie otrzymaliśmy przełomowych informacje w tej sprawie, to z każdym kolejnym meczem kapitana reprezentacji Polski wydaje się, że ekipa z Katalonii przekonuje się do przedłużenia jego kontraktu.

Sam zainteresowany nie wybiera się bowiem na sportową emeryturę i za wszelką cenę chce pozostać w klubie z Camp Nou, co dobitnie potwierdził przed kilkoma dniami. Również w Barcelonie bardzo szanują to, co Polak robi nie tylko na boisku, ale i poza nim.

A jednak to prawda. Potwierdzili ws. Roberta Lewandowskiego. Tak, jak wszyscy myśleli

Nie jest bowiem tajemnicą, że Robert Lewandowski jest pewnego rodzaju mentorem dla młodszych kolegów w szatni, a doniesienia w tej sprawie zostały potwierdzone przed kilkunastoma godzinami za pośrednictwem materiału wideo, który opublikowała samaFC Barcelona.

Kataloński klub nadal delektuje się zwycięstwem nad Realem w finale Superpucharu Hiszpanii i wraz z kolejnymi postami w mediach społecznościowych, dostajemy kolejne kulisy tego, co działo się przed, w trakcie i po meczu. Bohaterem jednego z nagrań jest oczywiście Lewandowski.

- Lider na boisku i poza nim - czytamy w opisie. Poniżej załączone zostało wideo, na którym kapitan reprezentacji Polski przybija piątki ze swoimi kolegami, motywując ich jednocześnie przed trudnym spotkaniem i najpewniej podpowiadając - jak w przypadku Fermina Lopeza, co ten może robić na boisku, aby przybliżyć zespół do triumfu.

Nagranie z Robertem Lewandowskim w roli głównej w kilkanaście godzin od momentu publikacji zdobyło ponad 12 tysięcy polubień, docierając do setek tysięcy internautów korzystających z portalu "X".

Reakcje w komentarzach? Rozpływające się nad Polakiem. "Legenda", "Lewandowski jest uwielbiany przez wszystkich młodych piłkarzy Barcelony", "Ojciec i wujek" - to tylko część komplementów, jakie otrzymał "Lewy".

