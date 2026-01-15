Partner merytoryczny: Eleven Sports

Potwierdziły się domysły o Lewandowskim. Jest dokładnie tak, jak wszyscy myśleli

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Po ostatnim El Clasico, Robert Lewandowski dołożył do swojej gabloty kolejne trofeum, po które sięgnął z FC Barceloną - Superpuchar Hiszpanii. Niemały udział w triumfie "Blaugrany" miał oczywiście również Polak, a to nie koniec. FC Barcelona wciąż delektuje się zwycięstwem w Arabii Saudyjskiej do tego stopnia, że postanowiono w klubie potwierdzić krążace doniesienia o Polaku. Specjalne wideo błyskawicznie stało się hitem sieci.

Piłkarz ubrany w niebiesko-czerwony strój sportowy z herbem klubu FC Barcelona siedzi na czerwonym fotelu, na tle widoczna część logo klubu.
Robert Lewandowski w FC BarcelonieIMAGO/Maciej RogowskiEast News

O ile kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona wygasa za kilka miesięcy, a nadal nie otrzymaliśmy przełomowych informacje w tej sprawie, to z każdym kolejnym meczem kapitana reprezentacji Polski wydaje się, że ekipa z Katalonii przekonuje się do przedłużenia jego kontraktu.

Sam zainteresowany nie wybiera się bowiem na sportową emeryturę i za wszelką cenę chce pozostać w klubie z Camp Nou, co dobitnie potwierdził przed kilkoma dniami. Również w Barcelonie bardzo szanują to, co Polak robi nie tylko na boisku, ale i poza nim.

A jednak to prawda. Potwierdzili ws. Roberta Lewandowskiego. Tak, jak wszyscy myśleli

Nie jest bowiem tajemnicą, że Robert Lewandowski jest pewnego rodzaju mentorem dla młodszych kolegów w szatni, a doniesienia w tej sprawie zostały potwierdzone przed kilkunastoma godzinami za pośrednictwem materiału wideo, który opublikowała samaFC Barcelona.

Alejandro Davidovich Fokina - Valentin Vacherot. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kataloński klub nadal delektuje się zwycięstwem nad Realem w finale Superpucharu Hiszpanii i wraz z kolejnymi postami w mediach społecznościowych, dostajemy kolejne kulisy tego, co działo się przed, w trakcie i po meczu. Bohaterem jednego z nagrań jest oczywiście Lewandowski.

- Lider na boisku i poza nim - czytamy w opisie. Poniżej załączone zostało wideo, na którym kapitan reprezentacji Polski przybija piątki ze swoimi kolegami, motywując ich jednocześnie przed trudnym spotkaniem i najpewniej podpowiadając - jak w przypadku Fermina Lopeza, co ten może robić na boisku, aby przybliżyć zespół do triumfu.

Nagranie z Robertem Lewandowskim w roli głównej w kilkanaście godzin od momentu publikacji zdobyło ponad 12 tysięcy polubień, docierając do setek tysięcy internautów korzystających z portalu "X".

Reakcje w komentarzach? Rozpływające się nad Polakiem. "Legenda", "Lewandowski jest uwielbiany przez wszystkich młodych piłkarzy Barcelony", "Ojciec i wujek" - to tylko część komplementów, jakie otrzymał "Lewy".

Zobacz również:

Florentino Perez, Robert Lewandowski, Joan Laporta
Robert Lewandowski

Prezes Realu nagle zwrócił się do Lewandowskiego. Naprawdę tak nazwał Polaka

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
W finale Superpucharu Hiszpanii katalońska ekipa objęła prowadzenie po bramce Roberta Lewandowskiego
W finale Superpucharu Hiszpanii katalońska ekipa objęła prowadzenie po bramce Roberta LewandowskiegoAFP
Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La Liga
Robert Lewandowski i jego koledzy z FC Barcelona są liderem La LigaAFP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaIRA L. BLACK/GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja