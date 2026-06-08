Potwierdziło się ws. Lewandowskiego. Ogromne poruszenie, dotrzymał słowa

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

W ostatnich tygodniach o Robercie Lewandowskim było głośno nie tylko ze względu na jego pożegnanie z FC Barceloną. Kapitan reprezentacji Polski potwierdził, że potrafi być niesamowicie wyluzowany - m.in. podczas fety mistrzowskiej "Blaugrany", jak i łącząc się na charytatywnym streamie "Łatwoganga". I jak się okazuje, nie musieliśmy długo czekać na to, aby dotrzymał słowa danego na transmisji live. I wywołał poruszenie.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona
Robert LewandowskiDavid Aliaga / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Przez lata swojej sportowej kariery Robert Lewandowski przede wszystkim świecił przykładem i pokazywał, jak powinno wyglądać rzetelne podejście do swoich obowiązków i dbanie o swoje ciało, aby w wieku 38 lat nadal być jednym z najlepszych napastników na świecie. Wraz z końcem czerwca umowa Polak z FC Barceloną jednak wygaśnie, a on sam już szuka kolejnego pracodawcy.

Zanim jednak Lewandowski definitywnie pożegnał się z kibicami z Katalonii, podczas fety mistrzowskiej pokazał, że potrafi również rozruszać towarzystwo swoją zabawową stroną. Z tej strony mogliśmy go również zobaczyć podczas charytatywnego stream "Łatwoganga", na którym Piotr Hancke z pomocą celebrytów, muzyków, sportowców i artystów zbierał pieniądze na pomoc podopiecznym "Cancer Fighters". Robert Lewandowski podczas łączenia live zapowiedział, że wybierze się z Hancke oraz Mikołajem Bagińskim na kebaba.

Jak się okazuje, ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski i przylot napastnika do kraju okazały się świetną okazją, aby słowa dotrzymać. 

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Na Instagramie influencera oraz Lewandowskiego pojawiło się nagranie, na którym wyżej wspomniana trójka faktycznie pojawiła się w jednym z lokali serwujących kebaby. Lewandowski już podczas wyboru potrawy jasno dał do zrozumienia, że ma w zamiarze poprosić o mniej sosu, co idealnie wpisuje się w jego zdrowy styl życia.

Bagiński postanowił także zapytać "Lewego", czy ten decyduje się na zjedzenie kebaba także w Barcelonie, jednak piłkarz zaprzeczył precyzując, że zdarzu mu się to jedynie w Polsce.

Podczas rozmowy przy jedzeniu Lewandowski podzielił się także informacjami, że jego ulubioną pizzą jest pepperoni. Bagiński próbował także nakłonić go do ujawnienia, w jakim klubie będzie grał w przyszłości, jednak Lewandowski błyskawicznie odpowiedział, że sam nie wie. 

Post - jak nietrudno się domyślić - momentalnie zaczął cieszyć się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. W zaledwie 30 minut uzyskał 35 tysięcy polubień. Po godzinie było to już ponad 60 tysięcy.

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Piłkarz w niebiesko-bordowym stroju z żółtym numerem 9, stojący na murawie stadionu i klaszczący w kierunku widowni.
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Piłkarz w koszulce FC Barcelony z widocznym logo sponsora Spotify cieszy się po zdobyciu bramki, zaciskając pięści i szeroko się uśmiechając na tle stadionu.
Robert Lewandowski celebrujący jedną z bramek zdobytych w barwach FC BarcelonaJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mężczyzna w sportowej koszulce w niebiesko-czerwone pasy stoi w tłumie innych osób, wyróżnia się jasnymi, krótkimi włosami i skupioną miną.
Robert LewandowskiPhoto by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP


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