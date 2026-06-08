Przez lata swojej sportowej kariery Robert Lewandowski przede wszystkim świecił przykładem i pokazywał, jak powinno wyglądać rzetelne podejście do swoich obowiązków i dbanie o swoje ciało, aby w wieku 38 lat nadal być jednym z najlepszych napastników na świecie. Wraz z końcem czerwca umowa Polak z FC Barceloną jednak wygaśnie, a on sam już szuka kolejnego pracodawcy.

Zanim jednak Lewandowski definitywnie pożegnał się z kibicami z Katalonii, podczas fety mistrzowskiej pokazał, że potrafi również rozruszać towarzystwo swoją zabawową stroną. Z tej strony mogliśmy go również zobaczyć podczas charytatywnego stream "Łatwoganga", na którym Piotr Hancke z pomocą celebrytów, muzyków, sportowców i artystów zbierał pieniądze na pomoc podopiecznym "Cancer Fighters". Robert Lewandowski podczas łączenia live zapowiedział, że wybierze się z Hancke oraz Mikołajem Bagińskim na kebaba.

Jak się okazuje, ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski i przylot napastnika do kraju okazały się świetną okazją, aby słowa dotrzymać.

Na Instagramie influencera oraz Lewandowskiego pojawiło się nagranie, na którym wyżej wspomniana trójka faktycznie pojawiła się w jednym z lokali serwujących kebaby. Lewandowski już podczas wyboru potrawy jasno dał do zrozumienia, że ma w zamiarze poprosić o mniej sosu, co idealnie wpisuje się w jego zdrowy styl życia.

Rozwiń

Bagiński postanowił także zapytać "Lewego", czy ten decyduje się na zjedzenie kebaba także w Barcelonie, jednak piłkarz zaprzeczył precyzując, że zdarzu mu się to jedynie w Polsce.

Podczas rozmowy przy jedzeniu Lewandowski podzielił się także informacjami, że jego ulubioną pizzą jest pepperoni. Bagiński próbował także nakłonić go do ujawnienia, w jakim klubie będzie grał w przyszłości, jednak Lewandowski błyskawicznie odpowiedział, że sam nie wie.

Post - jak nietrudno się domyślić - momentalnie zaczął cieszyć się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. W zaledwie 30 minut uzyskał 35 tysięcy polubień. Po godzinie było to już ponad 60 tysięcy.

Robert Lewandowski GONGORA AFP

Robert Lewandowski celebrujący jedną z bramek zdobytych w barwach FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Photo by MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





Bartosz Firszt: Mamy dużo utalentowanych i młodych chłopaków Polsat Sport