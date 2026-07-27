Potwierdzenie z USA ws. Lewego. Fani są wściekli. Oburzenie na Polaków

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Początek przygody Roberta Lewandowskiego z rozgrywkami MLS nie przebiega w sposób wymarzony, choć słowa o potrzebie cierpliwości padały już zarówno z ust Polaka, jak i trenera Gregga Berhaltera. Mimo to po premierowych dwóch występach kapitana reprezentacji Polski nie brakowało przykrych słów. Jak cała sprawa odbierana jest w USA? Pisze o tym portal poświęcony ekipie Chicago Fire, wspominając o "wściekłych kibicach" i absurdalnych doniesieniach płynących z Polski.

Robert Lewandowski w czerwonej koszulce Chicago Fire biegnie po murawie, w tle piłkarze i akcja z meczu.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireRex Features/East News Lev Radin/Shutterstock / ADAM HUNGER/Getty AFP/East NewsEast News

Najpierw porażka 2:3 z Interem Miami po 62-minutowym występie, a następnie rola jokera w przegranym 1:3 starciu z New York City i - jak dotąd - zero goli na koncie. Tak w telegraficznym skrócie wygląda początek nowego rozdziału w karierze Roberta Lewandowskiego.

Po weekendowej, nocnej potyczce, pojawiły się głosy krytyki uderzającej po części w samego Polaka, lecz w znacznej mierze w jego partnerów. Dotyczyły one przede wszystkim ich piłkarskiej jakości, która pozostawia sporo do życzenia i do poziomu której sam "Lewy" nie był przyzwyczajony w swoich poprzednich klubach.

Robert Lewandowski czeka na gola w Chicago Fire. Gorąco wokół Polaka

Jak te sygnały odbierane są w środowisku związanym z Chicago Fire? O tym pisze poświęcony ekipie "Strażaków" portal Maninred97.com, wspominając między o pozbawionych sensu komentarzach i opiniach z Polski.

Kibice Fire są wściekli z powodu przybycia Lewandowskiego. Polskie media publikują głupie komentarze na temat rzekomego braku jakości w składzie Fire i całej lidze MLS (co jest dość ironiczne w ustach ludzi, którzy co tydzień oglądają Ekstraklasę). A mowa ciała całej drużyny na boisku nie była do końca zachwycająca. Atmosfera jest ewidentnie nieciekawa i nikt nie jest z tego zadowolony
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Autor analizy Tim Hotze zaznacza, że drużyna nie była przygotowana na przybycie Roberta Lewandowskiego w miejsce Hugo Cuypersa, a raczej na grę Polaka u jego boku. W obecnym układzie absencja Belga jest zauważalna aż nadto ze względu na zupełnie różną specyfikę obu zawodników.

- Każdy, kto spodziewał się, że Lewandowski wejdzie do akcji i strzeli mnóstwo goli, zderzył się z rzeczywistością. To zawsze było nierealistyczne oczekiwanie, ale wciąż dało się je usłyszeć w niektórych kręgach. W ciągu dwóch meczów zanotował 57 kontaktów z piłką, oddał trzy strzały w tym jeden celny i ani razu nie przyczynił się do zdobycia gola - podsumowano dotychczasowe występy reprezentanta Polski.

Sam trener Gergg Berhalter po meczu z New York City podkreślił, że jego drużyna potrzebuje czasu, by nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać umiejętności Roberta Lewandowskiego, ujawniając przy tym dlaczego posadził go na ławce rezerwowych.

- Tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystko poukładać. Chcemy znaleźć układ, w którym Robert ma największy wpływ na grę, zobaczyć jak możemy być solidni w defensywie z nim w składzie i jak będziemy pressować. Celowo nie wystawiliśmy go w pierwszej połowie dzisiejszego meczu, ponieważ chcieliśmy ograniczyć liczbę minut, które rozegra, po tych 60 minutach w środę. Kontrolujemy jego czas gry, adaptujemy się do nowej sytuacji - stwierdził 52-letni szkoleniowiec.

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Piłkarz w jasnej koszulce sportowej z charakterystycznymi naszywkami i logiem, stojący na stadionie przy intensywnym świetle reflektorów.
Robert Lewandowski w barwach Chicago FireLeonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFAFP
Piłkarz w czerwonej koszulce treningowej z białymi paskami na ramionach, widoczny w półprofilu na tle rozmytego stadionu.
Robert LewandowskiJared Lennon / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP


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