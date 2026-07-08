- Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca - ogłosił trener Chicago Fire Gregg Brthalter w programie Up & Adams Show with Kay Adams tuż po tym, jak jego klub ogłosił transfer Roberta Lewandowskiego.

- Żartujesz? Tak szybko?! - nie dowierzała rozmawiająca z nim dziennikarka.

Premierowe spotkanie "Lewego" w nowych barwach rzeczywiście ma nastąpić błyskawicznie. Zwłaszcza że sam zainteresowany raczy teraz swoich fanów w mediach społecznościowymi nagraniami z wciąż trwającego urlopu, podczas którego jednak - znając życie - dba także o jak najwyższą formę.

Co z debiutem Lewandowskiego w Chicago Fire? Wymowny komunikat z klubu

Mecz Chicago Fire - Vancouver Whitecaps zostanie rozegrany w nocy z 16 na 17 lipca czasu polskiego, a więc wciąż w trakcie trwających mistrzostw świata, które spuentuje finał zaplanowany na 19 lipca. Jest to możliwe dzięki specjalnemu pozwoleniu ze strony FIFA, o czym szkoleniowiec "Strażaków" mówił podczas rozmowy z Kanałem Sportowym.

Zapewnił w niej wówczas również, że jego zdaniem Robert Lewandowski będzie gotowy na tak rychły debiut w trykocie Chicago Fire, wyrażając głęboką wiarę w to, że będzie mógł skorzystać z usług polskiego snajpera. - Jeśli chodzi o Roberta, to moim zdaniem on jest po prostu maszyną. Facet to absolutny profesjonalista. Dla niego chodzi o to, jak doprowadzić się do wystarczającej formy, żeby móc wziąć udział w tym meczu, jeśli do tego dojdzie. Myślę, że do tego dojdzie, ale zobaczymy. Nie ma presji. Chodzi o bezpieczeństwo i rozsądek - przekazał Gregg Berhalter.

I wszystko wskazuje na to, że jego słowa będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Chicago Fire. Amerykański klub już zapowiada bowiem zbliżające się spotkanie, firmując meczowy plakat twarzą właśnie Roberta Lewandowskiego. A taki znak należy traktować jako potwierdzenie możliwości występu polskiego snajpera, z której ten zapewne skrzętnie skorzysta. Pytanie tylko, z jakim skutkiem.

W taki sposób Chigago Fire zapowiada zbliżający się mecz z Vancouver Whitecaps Chicago Fire Media materiał zewnętrzny

Robert Lewandowski Franck Fife / AFP AFP

Robert Lewandowski GONGORA AFP





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