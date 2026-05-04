Potwierdzają się plotki ws. Lewandowskiego. To byłby historyczny krok. "Fantastyczna opcja"

Damian Okła

Mnogość wiadomości związanych z domysłami dotyczącymi przyszłości Roberta Lewandowskiego jest w ostatnich dniach ogromna. Pojawia się coraz więcej głosów, że najbliższe dni będą decydujące dla Polaka i zadecyduje, czy zostać w FC Barcelona, czy jednak kontynuować karierę w innym kraju. W ostatnim czasie pojawił się na horyzoncie kolejny kierunek, który według angielskiej legendy byłby dla Lewandowskiego dobrym krokiem.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona podczas rozgrzewki
Robert Lewandowski

Każdy kolejny dzień przybliża kibiców do rozstrzygnięcia kwestii związanej z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z ostatnim dniem czerwca wygasa umowa z FC Barcelona i na ten moment nie jest jasne, czy ta przygoda będzie trwała dalej, czy jednak piłkarz zdecyduje się na reprezentowanie innego klubu. W ostatnich dniach dużo mówiło się o możliwych przenosinach do Juventusu, ale nie wykluczano również Stanów Zjednoczonych, czy Arabii Saudyjskiej.

Wciąż istnieje możliwość, że Lewandowski zostanie na kolejny rok w Barcelonie. Zwolennikiem takiego rozwiązania ma być m.in. Joan Laporta, sternik katalońskiego klubu. Według licznych medialnych doniesień w najbliższych dniach ma dojść do spotkania przedstawicieli Barcelony z piłkarzem i jego środowiskiem i mają zapaść ostateczne rozstrzygnięcia.

Do tego czasu można być pewnym, że będzie pojawiało się jeszcze sporo plotek dotyczących przyszłości Polaka. Nie można bowiem wykluczyć, że Lewandowski dostanie propozycję z kierunków, o których mówi się dotychczas mniej. A tak jest w przypadku angielskiej Premier League. Taki scenariusz pod uwagę bierze legendarny piłkarz z Wysp Brytyjskich, Peter Crouch, który potwierdza ostatnie plotki hiszpańskich mediów, że brytyjski kierunek dla Polaka nie stanowiłby złego pomysłu. Jego zdaniem Lewandowski byłby świetnym wyborem dla Liverpoolu.

W rozmowie z "Paddy Power" były zawodnik uważa, że "The Reds" skorzystaliby na zakontraktowaniu napastnika. "Lewandowski to piłkarz światowej klasy. Nie jest już najmłodszy, ale byłby fantastyczną opcją" - ocenił były reprezentant Anglii. Zdaniem Croucha takim zawodnikom jak Lewandowski się nie odmawia, a ponadto uważa, że Polak wciąż będzie skutecznym napastnikiem. Nawet mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku.

"Alexander Isak właśnie wraca do drużyny i myślę, że w przyszły sezon będzie dla niego udany. Jednak kto by odmówił Lewandowskiemu? Nadal będzie strzelał gole, nie ma co do tego wątpliwości" - podkreślił Crouch. Jeśli doszłoby to tak niespodziewanego ruchu, dla polskiej piłki byłby to niewątpliwie historyczny ruch i pewna "podróż do przeszłości", gdy barw Liverpoolu bronił Jerzy Dudek. Trzeba jednak ocenić, że szanse na taki ruch są dość iluzoryczne.

Robert Lewandowski celebrujący gola w meczu Osasuna - FC Barcelona
Robert Lewandowski celebrujący gola w meczu Osasuna - FC Barcelona
piłkarz FC Barcelony w granatowo-bordowej koszulce, trzyma ręce na głowie w geście rozczarowania, na tle rozmytego stadionu
Robert Lewandowski
