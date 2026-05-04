Potwierdzają się plotki ws. Lewandowskiego. To byłby historyczny krok. "Fantastyczna opcja"

Każdy kolejny dzień przybliża kibiców do rozstrzygnięcia kwestii związanej z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Napastnikowi z ostatnim dniem czerwca wygasa umowa z FC Barcelona i na ten moment nie jest jasne, czy ta przygoda będzie trwała dalej, czy jednak piłkarz zdecyduje się na reprezentowanie innego klubu. W ostatnich dniach dużo mówiło się o możliwych przenosinach do Juventusu, ale nie wykluczano również Stanów Zjednoczonych, czy Arabii Saudyjskiej.

Wciąż istnieje możliwość, że Lewandowski zostanie na kolejny rok w Barcelonie. Zwolennikiem takiego rozwiązania ma być m.in. Joan Laporta, sternik katalońskiego klubu. Według licznych medialnych doniesień w najbliższych dniach ma dojść do spotkania przedstawicieli Barcelony z piłkarzem i jego środowiskiem i mają zapaść ostateczne rozstrzygnięcia.

Lewandowski dobrą opcją dla Liverpoolu? Legenda nie ma wątpliwości

Do tego czasu można być pewnym, że będzie pojawiało się jeszcze sporo plotek dotyczących przyszłości Polaka. Nie można bowiem wykluczyć, że Lewandowski dostanie propozycję z kierunków, o których mówi się dotychczas mniej. A tak jest w przypadku angielskiej Premier League. Taki scenariusz pod uwagę bierze legendarny piłkarz z Wysp Brytyjskich, Peter Crouch, który potwierdza ostatnie plotki hiszpańskich mediów, że brytyjski kierunek dla Polaka nie stanowiłby złego pomysłu. Jego zdaniem Lewandowski byłby świetnym wyborem dla Liverpoolu.

W rozmowie z "Paddy Power" były zawodnik uważa, że "The Reds" skorzystaliby na zakontraktowaniu napastnika. "Lewandowski to piłkarz światowej klasy. Nie jest już najmłodszy, ale byłby fantastyczną opcją" - ocenił były reprezentant Anglii. Zdaniem Croucha takim zawodnikom jak Lewandowski się nie odmawia, a ponadto uważa, że Polak wciąż będzie skutecznym napastnikiem. Nawet mimo zaawansowanego jak na piłkarza wieku.

"Alexander Isak właśnie wraca do drużyny i myślę, że w przyszły sezon będzie dla niego udany. Jednak kto by odmówił Lewandowskiemu? Nadal będzie strzelał gole, nie ma co do tego wątpliwości" - podkreślił Crouch. Jeśli doszłoby to tak niespodziewanego ruchu, dla polskiej piłki byłby to niewątpliwie historyczny ruch i pewna "podróż do przeszłości", gdy barw Liverpoolu bronił Jerzy Dudek. Trzeba jednak ocenić, że szanse na taki ruch są dość iluzoryczne.

Robert Lewandowski celebrujący gola w meczu Osasuna - FC Barcelona

Robert Lewandowski

