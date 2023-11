Anna Lewandowska swoje "imperium" buduje głównie na kilku biznesach, które - jak sama podkreśla - opiera przede wszystkim na idei promowania zdrowego stylu życia . Równocześnie stanowczo odżegnuje się od zarzutów, jakoby chodziło o próbę zatrzymania czasu i urody. "Ja nie mówię: 'Ćwicz ze mną, to będziesz młodsza'. Nie dążę do tego za wszelką cenę, aby wyglądać młodziej, nie ukrywam swojego wieku" - przekonywała w wywiadzie do książki Moniki Sobień-Górskiej . I precyzowała:

Faktem jest natomiast, że u żony Roberta Lewandowskiego sporo się zmieniło, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Zaczęła mocniej interesować się modą, zatrudniła nawet stylistkę , która pomaga jej przygotowywać się do sesji zdjęciowych i różnych oficjalnych wyjść. Skąd taki krok? Wyjaśniła to sama zainteresowana.

"Brakuje mi czasu, żeby na to wszystko samej sobie szykować ubrania, to nie jest moja praca. Moją pasją jest sport , zdrowe żywienie i wszystko z tym związane. A że czasem, na jakieś specjalne wyjście, lubię się dobrze ubrać" - przekonywała.

To oficjalne, dyrektor marki biżuteryjnej potwierdza. Zakończyła się współpraca z żoną Roberta Lewandowskiego

Niedawno zauważono, że w świątecznej reklamie popularnej marki biżuteryjnej brakuje właśnie Anny Lewandowskiej, która poprzednio była twarzą kampanii. I zaczęły się spekulacje. Zastanawiano się, co mogło się stać. Czy to żona piłkarza reprezentacji Polski i Barcelony zakończyła współpracę, czy to jej podziękowano? A może wyglądało to jeszcze inaczej?