Początek nowego sezonu La Ligi był w wykonaniu Roberta Lewandowskiego dość niemrawy. To sprowokowało w Katalonii niepokój. Xavi Hernandez był dopytywany o formę Polaka i o to, czy i kiedy ten w końcu przełamie strzelecką niemoc. Niektórzy forsowali nawet scenariusz zakładający, że "Lewy" usiądzie na ławce rezerwowych . Ale trener Barcelony studził emocje i apelował o cierpliwość. Obiecywał, że napastnik na pewno zacznie zdobywać bramki.

I, jak pokazał czas, miał rację. Polak co prawda potrzebował chwili, aby odpowiednio nakierować snajperskie celowniki, ale dość szybko udowodnił, że nie ma co go skreślać. Obecnie zajmuje drugiej miejsce w klasyfikacji strzelców sezonu 2023/2024 z 5 golami na koncie. Lepszy jest tylko Jude Bellingham z Realu Madryt, który ma o jedno trafienie więcej.