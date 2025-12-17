FC Barcelona wygrała wyjazdowe spotkanie z trzecioligową Guadalajarą 0:2 w 1/16 finału Pucharu Króla, choć przez długi czas sensacja wisiała w powietrzu. Do 76. minuty gospodarze utrzymywali bowiem bezbramkowy remis. Impas przerwał wówczas dopiero Andreas Christensen. Drugie trafienie w 90. minucie gry dołożył Marcus Rashford.

W składzie meczowym zabrakło Roberta Lewandowskiego. Już wcześniej nie wziął udziału w ostatnim treningu "Dumy Katalonii". Powodem takiego stanu rzeczy ma być drobny uraz. Lecz nie to jest tematem numer jeden. Gruchnęły bowiem wieści w sprawie transferu Polaka.

A jednak Lewandowski opuści Barcelonę? Sensacja o transferze

Od wielu miesięcy narastają spekulacje wokół Lewandowskiego i jego sportowej przyszłości. Choć sam piłkarz nieraz sugerował, że w Barcelonie czuje się bardzo dobrze i można było wyczuć, że przy Camp Nou chętnie zakończyłby karierę, transferowe plotki wcale nie milkną. Polaka łączono już z różnymi klubami, w tym tymi z Arabii Saudyjskiej.

Teraz jednak w medialnych doniesieniach pojawia się jeszcze inny kierunek. Według BBC "Lewy" znalazł się na celowniku Chicago Fire z amerykańskiej Major League Soccer. Według dziennikarzy klub chciałby pozyskać Polaka latem przyszłego roku, kiedy to wygasa jego kontrakt z Barceloną, i to bez kwoty odstępnego. Z tego powodu umieścił jego nazwisko na tzw. liście życzeń, tym samym niejako blokując ruchy innych podmiotów MLS. Jeśli któryś z klubów tej ligi także chciały zakontraktować Lewandowskiego, musiałby wypłacić Fire rekompensatę.

O sprawie sam "Lewy" ma być już poinformowany. Ba! Z informacji BBC wynika, że odbył już wstępną rozmowę z przedstawicielami z Chicago i że do przenosin do USA jest nastawiony pozytywnie.

"Włodarze Chicago Fire przeprowadzili pozytywne rozmowy z napastnikiem Barcelony Robertem Lewandowskim w sprawie transferu do Major League Soccer. (...) Źródła BBC Sport poinformowały, że Lewandowski jest otwarty na ten transfer i prawdopodobnie kwestia jego wynagrodzenia nie będzie stanowić problemu. Nadal ma inne opcje, w tym pozostanie w Barcelonie i dołączenie do Saudi Pro League, ale transfer do MLS wydaje się całkiem realny" - podsumowuje temat Nick Mashiter z BBC.

