Potrzeba było dopiero Lewandowskiego. Wielki wyczyn Polaka w El Clasico

Choć Barcelona bardzo dobrze zaczęła bieżący sezon, to trudno było o niej napisać jako o zdecydowanym faworycie meczu 11. kolejki. Po pierwsze odbywał się na Santiago Bernabeu, a po drugie w czterech ostatnich ligowych El Clasico górą był Real .

Pierwsza połowa także nie zapowiadała tak wysokiej wygranej gości. To podopieczni Carla Ancelottiego stwarzali sobie okazje, ale bardzo często wpadali w pułapki ofsajdowe. Ta uwaga szczególnie dotyczy Kyliana Mbappe . Francuz debiutował w spotkaniu pomiędzy Realem a Barceloną.

Real Madryt - FC Barcelona. Robert Lewandowski z dubletem

To jednak nie koniec dobrych statystycznych wieści dla "Lewego". W sobotę zawodnik liczył sobie 36 lat i 66 dni i został trzecim najstarszym piłkarzem , który zaliczył dublet w El Clasico. W tej klasyfikacji wyprzedzają go Ferenc Puskas 36 lat i 257 dni, a także Alfredo di Stefano (36 lat i 88 dni), a więc byli gracze "Królewskich".

Real Madryt - FC Barcelona. Lamine Yamal rekordzisistą

Zwycięstwo w sobotnim pojedynku pozwoliło liderującej Barcelonie powiększyć przewagę nad drugim Realem do sześciu punktów.

"Atmosfera jest naprawdę dobra, a mentalność w zespole naprawdę znakomita. Możemy świętować to zwycięstwo, dałem zawodnikom dwa dni wolnego... to dobry dzień, aby to uczcić, ale także na skupić się na kolejnych meczach, które mamy" - mówił po wygranej z "Królewskimi" Hansi Flick, trener Barcelony.