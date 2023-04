Potężny kryzys Lewandowskiego. Najgorsza seria od blisko dekady

Po raz drugi z rzędu FC Barcelona tylko zremisowała swoje ligowe spotkanie wynikiem 0-0. Robert Lewandowski kolejny raz zagrał 90 minut, ale nie trafił ani razu do bramki rywala. Polski napastnik tylko w trzech z 13 ostatnich ligowych gier potrafił trafić do bramki przeciwnika. To najgorsza taka seria od... 2013 roku.