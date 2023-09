Potężny cios w Lewandowskiego. Były kadrowicz określił go bezlitośnie

Komornicki uderza w Lewandowskiego. Ma go za "egoistę" i "największy problem polskiej kadry"

- Ten jego wywiad to nie wiem, jak skomentować i nie wiem, na co on sobie pozwala?! Może być kapitanem, może być królem strzelców, strzelić ileś tam bramek, ale takie wypowiadanie się w momencie, kiedy sam nie błyszczy, jest nie na miejscu. To świadczy o słabości tej grupy i słabości Lewandowskiego jako przywódcy tej grupy. To też trzeba powiedzieć, nie jest to żaden lider, ale indywidualista, egoista. Nie oczekujmy tego, że to on będzie tych chłopaków prowadził i dbał o interes drużyny - dodał Komornicki.