Potężny atak na Lewandowskiego. W Rosji aż zawrzało. "Najbardziej znienawidzony"

Burza w FC Barcelona. Piłkarze katalońskiego klubu pozdrowili Rosjan

Na reakcję "Lewego" nie trzeba było długo czekać. Reprezentant Polski zabrał głos w sprawie w rozmowie z Interią . "Dowiedziałem się o tym nagraniu po czasie i delikatnie mówiąc, byłem bardzo nim zaskoczony. Pytałem w klubie o tą sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi. W takich sytuacjach często nie wie się nawet z kim się rozmawia. To oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie, bo ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle. Jednocześnie z tego co wiem to klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację - powiedział Interii Robert Lewandowski. FC Barcelona wydała już komunikat w sprawie fatalnej wpadki wizerunkowej .