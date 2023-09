Potężny atak na Lewandowskiego, dotkliwy cios. Pojawił się mocny zarzut

Kapitan "Biało-Czerwonych" nie tylko grzmiał w nim w sprawie braku osobowości w naszej drużynie narodowej i uderzył we władze PZPN, lecz także zabrał głos w sprawie afery premiowej , do której doszło tuż po mistrzostwach świata w Katarze. Zarzucił przy tym kłamstwo koledze z drużyny - Łukaszowi Skorupskiemu , który ostatecznie nie dotarł na zgrupowanie z powodu kontuzji.

Przypomnijmy, że nasz bramkarz mówił w marcu na łamach "Przeglądu Sportowego", że kwestia premii obiecanej przez premiera doprowadziła do podziałów i konfliktów wewnątrz reprezentacji Polski . - Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami - mówił Łukasz Skorupski.

Łukasz Skorupski skłamał w tym wywiadzie. Byliśmy zszokowani o czym on opowiadał i dlaczego to powiedział. Po tym wywiadzie spotkaliśmy się całą drużyną i zadaliśmy pytanie: Łukasz, czy ktoś się kłócił, czy my o czymś nie wiemy? On powiedział, że został źle zrozumiany i nie użył takich słów

Reprezentacja Polski. Radosław Kałużny skrytykował Roberta Lewandowskiego

Wypowiedzi napastnika FC Barcelona odbiły i wciąż odbijają się szerokim echem. Wiele osób skrytykowało go za nie, a do tego grona dołączył także nasz były reprezentant - Radosław Kałużny. - Zastanawiam się, czy on sam wpadł na ten pomysł, czy ktoś średnio mądry mu podpowiedział, by wrzucić granat do szamba i odkurzyć aferę z premiami, która już przyschła i nikt o niej nic nie mówił. Najlepszym momentem na zabranie głosu przez Roberta był ten, kiedy Łukasz Skorupski ujawnił w wywiadzie, co się działo w Katarze, jak wyglądało "dzielenie" premii, ukazał kulisy - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".