Potężne ostrzeżenie dla Lewandowskiego, ostra decyzja Barcelony. "Sytuacja Polaka napięta"

FC Barcelona. Robert Lewandowski dotkliwie krytykowany. "Xavi wysłał ostrzeżenie"

Dalej hiszpańscy dziennikarze zaznaczają, że Robert Lewandowski otrzymał ostrzeżenie od trenera Xaviego Hernandeza. Pierwszym było jednak nie ściągnięcie z boiska w meczu z Las Palmas, lecz reprymenda, jaką Polak otrzymał w szatni w przerwie meczu z Almerią, co potwierdził ostatnio sam szkoleniowiec FC Barcelona . Jak informowano pod koniec minionego roku, Xavi miał wówczas wielkie pretensje do Roberta Lewandowskiego o to, że nie biega i przed drugą odsłoną starcia doszło do wybuchu jego gniewu.