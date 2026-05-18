To był ostatni mecz, w którym Robert Lewandowski wyszedł na murawę Camp Nou jako napastnik FC Barcelony. W niedzielny wieczór, w przedostatniej kolejce La Ligi, Duma Katalonii - już pewna mistrzostwa Hiszpanii - podejmowała Real Betis.

Dzień wcześniej Robert Lewandowski ogłosił, że nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy z hiszpańskim klubem. Tym samym stało się jasne, że niedzielne spotkanie będzie miało wyjątkową otoczkę i będzie idealną okazją, by polski napastnik pożegnał się z kibicami Barcelony.

37-latek dostał od Hansiego Flicka szansę gry w pierwszym składzie. Na boisku spędził ponad 80 minut, ale swojego ostatniego meczu na Camp Nou nie spuentował golem. Nic to jednak nie zmienia - przez kibiców Lewandowski został pożegnany jak legenda, a prawdziwą laurkę na pomeczowej konferencji wystawił mu też niemiecki szkoleniowiec.

Flick już tego nie ukrywa ws. Lewandowskiego. Poszło w świat

Dotychczas Flick unikał publicznych deklaracji, że Lewandowskiego będzie trudno zastąpić. Teraz wreszcie to jednak przyznał i wpisał się w głosy niektórych ekspertów - którzy podkreślają, że na rynku transferowym nie ma wielu piłkarzy, będących gotowym z miejsca wejść w buty polskiego napastnika.

- Niełatwo będzie zastąpić Roberta, bo od 15 lat jest najlepszą dziewiątką na świecie. Potrzebujemy środkowego napastnika, który będzie zżyty z drużyną i będzie strzelał gole. Mamy sprecyzowany plan, wiemy czego chcemy i jestem pewny, że stworzymy świetny zespół - powiedział Flick, cytowany przez "Mundo Deportivo".

- Pracowałem z Robertem od wielu lat. Jest moim przyjacielem. Byłoby pięknie, gdyby strzelił gola, ale i tak było to idealne pożegnanie, wzruszający wieczór. Ma magiczną więź z kibicami. To fantastyczny człowiek i piłkarz światowej klasy. Mogę tylko powiedzieć: dziękuję - dodał Niemiec.

Barcelona pokonała Real Betis 3:1. W ostatniej kolejce, w sobotę 23 maja, czeka ją wyjazdowe spotkanie z Valencią. Robert Lewandowski i jego koledzy już wcześniej zapewnili sobie jednak mistrzostwo Hiszpanii.

Robert Lewandowski pożegnał się na Camp Nou z kibicami FC Barcelona

